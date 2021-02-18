Beslenmede D vitamini ve Kovid-19 ilişkisi

Güçlü bir bağışıklık sistemi için vitaminlerin ve minerallerin etkisi tartışılmaz bir gerçek! Viral enfeksiyonlardan özellikle de Kovid-19 tan en az hasarla çıkabilmek adına, birçok etkene dikkat etmenin yanında, bir de bağışıklığınızı güçlendirecek gıdaları tüketmek sizi çok daha sağlıklı hale getirecektir.

Özellikle yapılan çalışmalara göre D vitamininin Kovid’e karşı koruyucu etki gösterdiği kanıtlanmış durumdadır. Bu mikro besin kaynağının vücutta yeterli ölçüde olması sizi dış etkenlere karşı adeta bir kalkan gibi korumaktadır.

Kovid-19 ve D Vitamini İlişkisi

Güneşin armağanı olan D vitaminini çok da hafife almamakta fayda var! Güneş ışınlarının deri altındaki yağ hücreleri tarafından emilerek bedende D vitamini sentezlendiğini göz önüne aldığımızda güçlü bir bağışıklık sizinle demektir…

1918-1919 yıllarındaki grip salgınında hastalığa yakalananların kan seviyelerindeki D vitaminine bakıldığında, değeri yüksek olanlarda hastalığa rastlanma olasılığı yok denecek kadar azmış. Bu sebepten dolayı bu vitaminin viral hastalıklarda ne denli etkili olduğu ortadadır.

Araştırmalar düşük D vitamini seviyesinin korona şiddetini arttırabileceğini gösterdiğinden dolayı salgın döneminde kandaki D vitamini seviyenizi önemsemenizde fayda var!

İşte D Vitamini İçeriği Yüksek Gıdalar

Yağlı balık ve deniz ürünleri en fazla bu vitamine sahip olan gıdalardandır. Özellikle istiridye, karides, sardalya ve hamsi bunlar arasındadır.

Kahvaltınızda yumurtayı ihmal etmeyin. Yumurta sarısındaki D vitamini miktarı da vücut için önemlidir. Dikkat edilmesi gereken ise gezen tavuk yumurtası tüketmeye özen göstermeniz. Çünkü diğer tavuklardan farklı olarak gezen tavuklar daha fazla güneş ışığı gördükleri için yumurtalarındaki D vitamini miktarı çok daha fazladır.

Mantarda D vitamini bakımında oldukça zengin bir gıdadır. Bolca tüketmekte kesinlikle fayda var.

Süt, yoğurt, badem ve yenmeye hazır bazı tahıllarda da D vitamini bulunmaktadır. Fakat diğer gıdalardan olan balık ve yumurtaya göre daha az miktardadır.

Beslenme dışında güneş ışığında vakit geçirmekte önemlidir. Çünkü cildiniz güneş ışığı sayesinde büyük miktarda D vitamini üretebilmektedir. Fakat unutmayın ki yaşlandıkça bu üretim azalmaktadır.

Gıda Takviyesi Kullanımı

Eğer kanda D vitamini miktarınız çok düşükse beslenme dışında doktor kontrolünde tabii takviye alabilirsiniz. Çünkü bazı durumlarda gıdalardan bu vitamini almak çok da kolay olamayabiliyor. Bir de kapalı alanda çok fazla vakit geçirmek zorundaysanız kanda D vitamini seviyeniz fazlasıyla düşük çıkacaktır. Fakat unutmayın ki doğru doz çok önemli!

Bu virüsle savaşırken ne denli güçlü ve sağlıklı olursanız, o kadar kolay yenmeniz mümkün! Bunun için de kronik hastalıklarınızın kontrol altında olması, gerekli tedavilerinizin yapılması, dengeli beslenmeniz ve vücut vitamin depolarımızın yeterli dolulukta olması gereklidir…

Yüksek Gıda Mühendisi

Merve Karataşlı