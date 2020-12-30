Günümüzde artan enfeksiyon hastalıkları ve yaygın sağlık sorunlarını en düşük seviyede tutabilmek adına fonksiyonel gıdalara olan talep git gide artmaktadır. Bu gıdalar arasında en popüler olanı ise tartışmasız kefirdir!

Probiyotik içeriği yüksek bir gıda olan kefirin kökeni Kuzey Kafkasya’ya dayanmaktadır. Kefir daneleri veya kefir kültürü kullanılarak sütün fermente edilmesiyle elde edilen bu mucize gıda bağırsak ekosistemini dengelemede oldukça etkilidir.

Sağlığa yararlı olan birçok mikroorganizmayı (probiyotikler) içinde barındırarak, sindirim sisteminizi düzene sokan kefiri günlük beslenme de özellikle ara öğünlerde tüketmenizi özellikle vurguluyorum.

Peki, Kefirin Faydaları Nelerdir?

İmmün Sisteme Müthiş Etkisi

Gün içerisinde tükettiğiniz gıdalar dengeli bir hayat sağlarken ileriki yaşlara da sağlık yatırımı yapmamıza yardımcı olacaktır. Kendimizi dış etkenlere karşı korumak ve bağışıklığımızı daha fazla güçlendirmek adına probiyotik içeren gıdaları ısrarla tüketmelisiniz. Çünkü beden zayıf düştüğünde ek bir savunmaya ihtiyaç duyar. İşte tam bu noktada şüphesiz probiyotikler devreye girer. Bu gözle görülmeyen canlılar vücutta patojen olan yani zararlı mikroorganizmaları kontrol ederek bir denge sağlarlar. Böylece immün sistemi güçlenmiş olur. Kefir de bu görevleri içeriği ile fazlasıyla yerine getirmektedir. Kemikleri de güçlendirerek alerjik rahatsızlıkları minimum seviyeye düşürür. Fakat unutmayın önemli olan sürekli tüketilmesidir.

Sindirim Sistemine Etkisi

Günümüzde bağırsak problemleri de gitgide artmaktadır. Bunda en önemli etken ise tabii probiyotik eksikliğidir ve yapılan araştırmalar da insanın aslında iki beyni olduğuna değiniyor. Eğer beynimiz gibi bağırsağımız da işlevini yitirirse maalesef hastalıklar kapıda demektir!

Kefir aynı zamanda laktoz intoleransına sahip olan kişilerin de rahatlıkla tüketebileceği bir gıdadır. Bunun dışında bağırsak kanseri, kabızlık ve bağırsak iltihabına olan olumlu etkisi ise artık tamamen kanıtlanmıştır.

Unutmayın, gün içerisinde tüketeceğiniz sadece 1 bardak kefir ile günlük A vitamini ihtiyacınızın yüzde 20 sini, C vitamini ihtiyacınızın yüzde 4 ünü ve kalsiyum ihtiyacınızın ise yüzde 30 unu karşılayabilirsiniz.

En önemlisi de kefirin bilinen bir yan etkisi yoktur. Sadece dikkat etmeniz gereken aroma içeren kefir tüketiminin yerine sade kefir tercih etmenizdir. Hatta yapabiliyor iseniz evde mayası ile kendinizin yapması çok daha sağlıklı olacaktır…

Yüksek Gıda Mühendisi

Merve Karataşlı