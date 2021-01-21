Dünya çapında korona virüsün neden olduğu karantina uygulaması maalesef birçok insanın günlük rutininin bozulmasına sebep olmuştur. Bu durum, olumsuz psikolojik etkenlere ve uyku sorunlarına sebep olmasının yanı sıra yeme içme bozukluklarına da yol açmıştır.

Zor günlerin sebep olduğu bu etkenleri en düşük seviyede tutmak tabii sizin elinizde!

Beslenmenize Dikkat Edin!

Günlük diyetinize normal şartlardan daha fazla dikkat etmenizde fayda var. Çünkü vücut savunmanız her an düşebilir ve bu durumda da çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Protein ağırlıklı beslenmek, işlenmiş gıdadan uzak durmak, ev yemeklerine yönelmek, mevsimindeki sebze ve meyveleri tüketmenin yanı sıra bol su içmek de bağışıklığını güçlendirecektir.

Uykunuzu Düzene Sokun!

Bu dönemde stresle beraber uyku bozukluğu da kaçınılmaz bir hal almıştır. Uykusuzluk ise gün içerisinde yorgun ve öfkeli olmanıza neden olabilir. Günde en az 7-8 saat sağlıklı bir uyku, hem bağışıklığınızı arttıracak hem de sizi daha sağlıklı bir birey yapacaktır. Bunun için tabii mucize bitkilerden de yardım alabilirsiniz. Özellikle uyumadan yarım saat önce rahatlatıcı etkisi olan papatya çayı tüketebilirsiniz veya melisa çayı da aynı etkiyi gösterecektir.

Stresten Uzak Durun!

Karantinanın sebep olduğu etkenlerden birisi de stres! Stres ile beraber hem bağışıklık sistemi olumsuz etkileniyor hem de psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle akşam yemeklerinizde seratonin ve melatonin sentezine yardımcı olan gıdaları tüketmeniz size yarar sağlayacaktır. Bu gıdalar ise; köklü sebzeler, koyu yeşil yapraklılar, badem, muz, ceviz, yumurta ve yulaf gibi gıdalardır.

Doktor Kontrolünde Takviye Kullanın!

D vitamini; hücre sentezini arttıran D vitamini çok da hafife almamanız da fayda var. Çünkü vücuda etkisi düşündüğünüzden çok daha büyük! Özellikle de solunum yolu enfeksiyonlarına karşı müthiş bir koruyucu etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple covid-19 için tam bir savunma kalkanı da denilebilir.

C vitamini; doku gelişimi ve onarımda rol alan bu vitamin, bağışıklık içinde olmazsa olmazlardandır. Enfeksiyonların etkilerinden vücudu koruyarak daha zinde olmanıza yardımcı olur.

Probiyotikler; bağışıklık güçlendirmede en favori takviyedir. Bu yararlı mikroorganizmalar, bağırsakta bir savaş halinde vücut direncini arttırmaktadır. Fermente gıdalarda fazla sayıda bulunmaktadır.

Çinko; vücut sağlığı için muhteşem bir mineraldir. eksikliğinin zatürre riskini arttırdığını biliyor muydunuz? Potansiyel koruyucu bir mikro bileşen olan bu mineral de vücut için oldukça faydalıdır.

Unutmayın!

Normal koşullara göre şu dönemlerde daha fazla protein ve mikro besin içerikli gıdaları tüketmenizde fayda var.

Ev yapımı yemeklere daha fazla yönelmeli ve yeterli miktarda su içmelisiniz.

Tuz tüketimini kısıtlamalısınız.

Şekerden uzak durmalısınız.

Katı yağların tüketimini minimum seviyede tutmalısınız.

Lifli gıda tüketimini arttırmalısınız.

Alkol tüketmemeli veya kısıtlamalısınız.

Yeterli, dengeli beslenmelisiniz.

Çeşitliliği yüksek günlük diyet uygulamalısınız.

Çünkü bu virüse karşı en büyük gücünüz bağışıklık sisteminizdir…

Yüksek Gıda Mühendisi

Merve Karataşlı