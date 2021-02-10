Mevsim Geçişlerinde Bağışıklık Güçlendirmek İçin Ne Yapılmalı?

Mevsimler arası geçişlerde bağışıklık sistemi, gelecek olan mevsime daha hazır bir hale getirilmelidir. Bu mevsimlerde özellikle bedenin ihtiyacı olan besinler bulunmaktadır. Vücudun ihtiyacı olan besinlerin bu zaman içinde tüketilmesi, vücudu daha hazır hale getirecektir.



Bağışıklık Sistemini Güçlendirecek Durumlar



Bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirebilecek olan vitaminler ve bu vitaminleri barındıran besinler bulunmaktadır. Mevsimler arası geçiş sürelerinde kullanılması ile grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut daha hazır hale getirilmiş olur.



Kış mevsimleri içinde havalar soğumaya başlamaktadır. Bu süre içinde vücut daha ılıman bir ortamda bulunduğu için bu şartlara uygun olarak davranmaktadır. Ancak bu süreçte vücudu kış mevsimine hazır bir hale getirmek, sağlık açısından daha etkili olacaktır.



Kış mevsimine geçiş süreleri içinde C vitamini ağırlıklı ürünler tercih edilmelidir. Kış mevsiminde vücudun ihtiyacı olan vitaminlerin başında gelmektedir. Düzenli olarak vücudun ihtiyacı olan vitaminler alınırsa, vücut hastalıklara karşı daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olacaktır.

C vitamini barındıran sebze ve meyveler tüketmek.

C vitamini desteği olarak vitamin hapları kullanmak.

Mevsim geçişlerinde sağlıklı olarak beslenmek.

Düzenli bir uyku ile bağışıklık sistemi güçlenecektir.

Sağlık için ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için düzenli olarak spor yapmak.

Mevsimler arası geçişlerde gerekli olan kalorinin protein, karbonhidrat, yağ olarak dengeli alınması.

Mevsim Geçişlerinde Gerekli Olan Besinler



Vücudun daha sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olabilmesi için dengeli olarak gerekli enerjinin alınması gerekmektedir. Bu besinler içinde bulunan kalorilerin aynı zamanda gerekli olan vitaminleri de barındırması gerekmektedir.



Mevsimler arası geçişlerde ıspanak, pırasa, brokoli, karnabahar gibi sebzeler tüketerek bağışıklık sistemi güçlendirilebilir. Bağışıklık sisteminin daha güçlü olması için meyvelerde tüketilmelidir. Özellikle portakal, mandalina benzeri C vitamini bulunduran meyveler olmalıdır. Bunun yanı sıra muz, elma gibi meyvelerden gerekli olan diğer vitaminler alınmalıdır.

Geçiş dönemlerinde daha düzenli olarak mandalina, portakal tüketmek.

Yaz aylarına geçiş sürelerinde daha su özlü meyveler tüketilebilir. Bu süreler içinde karpuz, kavun, salata, domates gibi ürünler ile hem su kaybı engellenir hem de yararlı olan vitaminler alınabilir.

Son bahar aylarında bağışıklık güçlendirmek için daha dikkatli olunmalıdır. Son bahar ayları içinde bağışıklık sistemi hastalıklara en açık durumdadır. Bu nedenle mevsim meyve ve sebzeleri tüketilmelidir.

Yaz ayları içinde deri sağlığı için ve bağışıklık sistemi için düzenli olarak güneş kremi kullanılabilir. Bu kullanımın faydaları, gerekli olan güneş ışınlarından deri sağlığı için en uygun desteği almaktır.