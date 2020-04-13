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13.04.2020 - 16:03 |

Meyve kurularının faydaları - Hangi kuru meyve neye iyi gelir?

Corona döneminde bağışıklığı güçlendirmek çok önemli. Bağışıklığı güçlendirmede ise sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan kuru meyvelerin faydalarını sizler için sıraladık.

Meyve kurularının faydaları - Hangi kuru meyve neye iyi gelir?

Corona sürecinde bağışıklığı güçlendirmek için atıştırmalık olarak kullanılacak ürünler arasında kuru meyveler yer almaktadır. Çünkü kurutma meyvelerin bünyesindeki %80-95 oranlarındaki suyun %10-20 oranlarına düşürülerek uzun süre dayanmasını sağlama işlemidir. Bu işlem sırasında meyvenin bir çok besin değeri konstantre olarak yükselir. Ancak bu sırada tat, görünüş, renk, besin değeri gibi kalite özellikleri mümkün olduğunca az değişmeli, ayrıca pişirilmek üzere su ilave edildiğinde taze iken içerdikleri miktara yakın su alabilmelidir.

Peki hangi kuru meyvenin nasıl bir faydası var? Kuru meyvelerin faydaları şu şekilde;

Portakal kurusu

Portakal C vitamini içermektedir. Bu özelliği bünye sağlığını korumaya yardımcı olurken aynı zamanda da kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilmektedir.

– Vücut direncini arttırır, kan dolaşımını hızlandırır ve damar tıkanıklığını engeller.

-Enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Sindirim sitemi sağlığını korur ve başta bağırsaklar olmak üzere sindirim siteminin temizlenmesinde önemli rol oynar.

Meyve kurularının faydaları - Hangi kuru meyve neye iyi gelir

Elma kurusu

-Lifli yapısı sebebiyle kuru elma, kabızlık sorununu çözücü bir özelliğe sahiptir. Ayrıca mide yanması olarak adlandırılan gastrit ve reflü gibi hastalıklara karşı da kuru elma önerilmektedir.

-Kuru elma antioksidan özelliği ile birlikte, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bunun ile beraber soğuk kış aylarında, kuru elmanın 7-8 dakika kadar kaynatılarak içilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir

-Kan temizleyici özelliği ile kötü kolesterolü düşürmesi ile birlikte, yüksek tansiyon hastalarına da tansiyon düşürücü özelliği nedeniyle önerilmektedir

-Tok tutması özelliği ile kilo ve obezite problemi yaşayan kişilere önerilmektedir

-Susuzluk giderici özelliği vardır, vücuttaki suyun uzun süre muhafaza edilmesi özelliğini taşır. Diş ve ağız sağlığını koruma özelliği vardır

-Düzenli şekilde kullanıldığında, kansere karşı etkisi bilinmektedir

Meyve kurularının faydaları - Hangi kuru meyve neye iyi gelir

İncir kurusu

-Kuru incir, sizi daha uzun süre dolu tutmanıza yardımcı olan ve kabızlığı gideren iyi bir çözünür lif kaynağıdır. Bağışıklık sisteminin en önemli noktalarından biri olan bağırsakta destekleyici bir yapıdadır.

-İncir A, B1 ve B2 Vitaminleri, manganez ve potasyum, magnezyum, bakır, demir ve fosfor bakımından zengindir. Yüksek potasyum seviyesi ve düşük sodyum seviyesi, hipertansiyonu olan insanlara rahatlama sağlar.

-İncirlerde mevcut olan yüksek kalsiyum seviyeleri kemik sağlığını arttırır.

-Yüksek müsilaj içeriği, boğaz ağrılarının iyileşmesine ve korunmasına yardımcı olur.

-Vücuttaki aşırı östrojen hormonu menopoz problemlerine, yumurtalık, meme ve uterus kanseri, kilo alımı ve ruh hali değişikliklerine neden olabilir.

–İncir, vücudumuzdaki aşırı hormonun yukarıdaki durumlara yakalanma riskini ortadan kaldırması durumunda ortadan kaldırılmasında yardımcı olur.

-İncirlerde, kalp hastalıkları ve çeşitli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olan fenol adı verilen bir tür antioksidan bulunur.

-İncirlerde ayrıca beta-karoten, benzaldehit (anti-kanser bileşiği), flavonoidler ve fisin adı verilen bir sindirim enzimi bulunur.

Meyve kurularının faydaları - Hangi kuru meyve neye iyi gelir

Hurma kurusu

-A, B1, B2, B3 ve C vitaminlerini içerir aynı zamanda bol miktarda askorbik asit ve fenolik bileşenlerden oluştuğu için antioksidan olma özelliği de taşır.

-Cennet hurmasının buruk tadı da içerdiği fenolik bileşenlerden gelir.

-Lifli bir yapıya sahiptir.

-Kansızlığa iyi gelir

-Yüksek tansiyon ve kolesterolü düşürür.

-Kalp ve damar sağlığını korumada bir kalkan görevi üstlenir.

-Bağırsak hastalılarına iyi gelmektedir. Bağırsak iltihabını iyileştirmektedir.

-Cildi güzelleştirir ve cildin daha parlak canlı görünmesine fayda sağlar.

-Kabızlık giderici özelliğe sahiptir. Bağırsakları çalıştırarak düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

-Güçlü antioksidan özelliği, vücudu nezle ve grip gibi kış hastalıklarına karşı koruyucudur.

Meyve kurularının faydaları - Hangi kuru meyve neye iyi gelir

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