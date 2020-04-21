Mezgit balığı nasıl pişirilir? Tavada ve ızgarada mezgit balığı pişirme

Sıkı ve beyaz ete sahip olan mezgit balığı, tavuk etiyle benzerlik göstermektedir. Enerjik olunmasını ve genç kalınmasını sağlayan mezgit balığı, taze olarak tüketilmelidir. İri olan mezgit balığının bir tanesinden bile bolca et çıkmaktadır.

Mezgit balığında bolca B vitamini bulunmakta olup kronik yorgun çekenlerin tüketmesi önerilmektedir. Mezgit pişirmeden önce temizliğini iyi bir şekilde yapmak gerekmektedir.

Mezgit Balığı Nasıl Pişirilir?

Mezgit balığı temizlendikten sonra yapılacak olan yönteme göre parçalara bölünmelidir. Klasik pişirme yöntemlerini tercih edenler, mezgit balığını tavada pişirmektedir. Mısır unu ile harmanlanan mezgit balığı, baharatla tatlandırılabilmektedir. Mezgit balığının baharat ile tatlandırılması gibi bir durum söz konusuysa, sofraya meze olarak gelir.

Kısa süre içerisinde kızartılan mezgit balığı, ağızlara layık bir lezzet halindedir. Tavada yapılan mezgit balığına, rokalı bir salata eşlik etmelidir. Türkiye mezgit balığı açısından son derece zengin olduğundan, sofraların vazgeçilmezidir.

Mezgit balığının besin değerinden faydalanmak için taze olmasına önem gösterilmelidir. Mezgit balığı tavada yapılırsa, yağ kullanılmasına gerek yoktur. Yağ kullanılmaması, mezgit balığının kokusunun ve lezzetinin korunmasını sağlamaktadır.

Tavada ve Izgarada Mezgit Balığı Pişirme

Izgara yapılan mezgit balıkları arasına defneyaprağı konulması, balığın aromasına lezzet katmaktadır.

Güzel temizlenen mezgit balığına tuz konularak ovulur. Hazırlanan marine sosuna batırılan mezgit balığı, ızgarada 4-5 dakika içerisinde pişmektedir. Balıklar pişince üzerine tereyağı sürülerek lezzeti artırılabilmektedir.

Beyaz etiyle diğer balıklara oranla farklı olan mezgit, ne şekilde pişirilirse pişirilsin sofraya yakışmaktadır. Mezgit balığı fileto şeklinde kesilirse, her bölge aynı zaman diliminde eşit olarak pişmektedir.

Kuru bir balık olmasından dolayı ızgara yerine daha çok tavada pişirilmesi tercih edilmektedir. Mezgit balığının kızartma yağında tereyağı kullanılması, daha lezzetli olmasını sağlamaktadır. Pişirme yöntemi kadar mezgitin mevsiminin olması da önemlidir.