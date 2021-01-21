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21.01.2021 - 14:04 |

MHRS randevusu nasıl alınır? Hastane randevu alma numarası kaç?

Hastane randevusu, hem online olarak hem de telefonla arayarak iki şekilde alınabiliyor. Hastaların kolaylıkla istedikleri hastane ve hekim için randevu alabilmesini sağlayan bu sistem sayesinde seçtiğiniz hekime istediğiniz zaman diliminde randevu alma imkanı yakalıyorsunuz. MHRS randevu numarası nasıl alınır? Randevu almak için hangi numarayı aramak gerekir? Sizler için derledik.

MHRS randevusu nasıl alınır? Hastane randevu alma numarası kaç?
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MHRS randevu alma sistemi ile saniyeler için dilediğiniz hastaneden dilediğiniz hekime, istediğiniz tarih ve saati seçerek randevu alabilirsiniz. Hem online hem de telefon üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğiniz randevu sisteminde dilediğiniz hekimi, hastaneye gideceğiniz zamanı, bölüm ve saati seçme imkanınız da bulunuyor.

Hastane Randevu Alma Numarası Kaç?

Hastanelerden randevu almak için ALO 182 çağrı merkezini arayarak bağlanacağınız canlı operatöre T.C. Kimlik numaranızı vererek asistan bilgilerinizi onayladıktan sonra adım adım randevu alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Canlı operatöre, hangi hastaneden hizmet almak istediğinizi, hangi bölüme ve hekime muayene olmayı tercih ettiğinizi, hastaneye gitmek istediğiniz tarih ve saati söyleyerek kolaylıkla randevu alabilirsiniz. Eğer seçtiğiniz tarih ve saat aralığında istediğiniz hekime randevu bulunmuyorsa asistan, sizin için uygun poliklinik ve saat seçeneklerini vatandaşa iletir. İstediğiniz kriterlere uygun randevuyu alarak randevu gününüz geldiğinde ise hastaneye giderek rahatlıkla muayene olma şansı bulabilirsiniz.

Online Hastanelerden Randevu Alma

Vatandaşlar, ALO 182 çağrı merkezinin yanı sıra Online Randevu Sistemi aracılığı ile randevu alabilirsiniz. Vatandaşlar, randevu almak istedikleri hekim için Hekim Randevu Sistemine giriş yaparak hastanelerin internet sitelerinde yer alan Online Randevu linkine tıkladıktan sonra Vatandaş Giriş ekranına kayıt oluşturarak kolay bir şekilde randevu alma imkanı bulabilirsiniz.

Hastane Randevusu Arayarak Nasıl İptal Edilir?

Hastane randevusu aldınız fakat gitmenize engel bir sorun çıktıysa kolay bir şekilde ALO 182'yi ev, iş ya da ankesörlü telefonlardan arayarak randevunuzu iptal etmek istediğinizi canlı operatöre söyleyerek randevunuzun iptalini gerçekleştirebilirsiniz. Randevunuzun iptalini, randevunuzdan en az 80 dakika önce gerçekleştirmeniz gerekiyor.

ALO 182 telefonunu arayan vatandaş çağrıyı karşılayan canlı asistana randevu iptalini gerçekleştirebilmek için T.C Kimlik numarasını vererek bilgilerin doğrulanmasını sağlar. Daha sonra vatandaş, iptal edilmesini istediği randevusunun tarih ve saatini asistana iletir ve randevu vatandaşın isteği üzerine iptal edilir.

Web Adresinden Randevu Nasıl İptal Edilir?

Almış olduğunuz randevuya gidemeyecekseniz randevunuzu iptal ederek ihtiyacı olan kişilerin randevu almasını sağlayabilirsiniz. Online randevu almak gibi randevunuzu iptal etmek de yeni sistem sayesinde artık çok kolay bir hal aldı. Hekim Randevu Merkezi Online Randevu ekranını T.C numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Randevu geçmişi bölümüne tıklayarak iptal etmek istediğiniz randevuyu seçebilir ve kolaylıkla randevunuzu iptal edebilirsiniz.

MHRS Nedir?

Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi (MHRS), vatandaşların Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan 2. ve 3. Basamak hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinden hizmet almalarını kolaylaştıracak bir randevu alma sistemidir. Bu sistem aracılığı ile dilerseniz web adresinden dilerseniz de 182 no'lu numarayı arayarak canlı operatör ile iletişime geçerek kolaylıkla randevu alabilirsiniz. Bu sistem sayesinde hastanelerde oluşan kuyrukların azaltılması, vatandaş memnuniyetinin arttırılması, iş gücü ve teçhizat kullanımının veriminin arttırılması, hastanelere kaynak dağıtımının ve kullanımının ölçülmesi, sağlık hizmetlerinin verimliliğinin, kalitesinin ve sunumunun arttırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda bu sistem sayesinde insanlar hangi doktora ne zaman randevu olduğunu kolaylıkla görerek randevu aldıktan sonra randevu saatinde hastaneye giderek beklemeden hizmet alma şansı yakalıyor. Bu sayede hastaların hayatı önemli ölçüde kolaylaşırken hastanelerde kuyruk oluşması ve karmaşa yaşanmasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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