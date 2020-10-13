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13.10.2020 - 09:34 |

Mide bulantısı nasıl geçer? Mide bulantısına iyi gelen şeyler ve mide bulantısı için kür tarifi

Mide bulantısına ne iyi gelir? Herkeste görülebilen mide bulantısı önemli bir sağlık sorunudur. Mide bulantısı yaşayan kişiler, 'Mide bulantısı nasıl geçer?' sorusuna cevap arıyor. Mide bulantısının altında yatan nedenler son derece önemli olabilir. İşte mide bulantısının nedenleri ve mide bulantısına iyi gelen şeyler...

Mide bulantısı nasıl geçer? Mide bulantısına iyi gelen şeyler ve mide bulantısı için kür tarifi
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Mide bulantısı, hemen herkeste görülebilen bir sağlık sorunudur. Mide bulantısını ne geçirir? sorusu da haliyle en merak edilen sorulardan birisi. "Mide bulantısına ne iyi gelir?" öğrenerek mide bulantısı sorunundan kısa süre içinde kurtulabilirsiniz.

MİDE BULANTISI NEDİR?

Mide bulantısı, midede kasılma hissi, kusacakmış gibi olma ve iştahsızlık ile ortaya çıkan durumdur. Hoş olmayan ve rahatsız edici bir durum olarak tanımlanmaktadır. Mide bulantısı kusma ile sonuçlanabilir ve kronik bir hal alabilir. Önlem alınmaması ise ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Mide bulantısının giderilmesi kadar neden olduğu da önemlidir. Böylece mide bulantısının kronik bir hal almasının da önüne geçilebilir.

NELER MİDE BULANTISI YAPAR?

Mide bulantısı sorunu ile sık sık karşılaşıyorsanız bunun birçok farklı sebebi olabilir. Kulakta meydana gelen iltihaplanmalar, gıda zehirlenmeleri, sindirim sistemi problemleri en çok görülen mide bulantısı sebepleri arasında yer alıyor.

KRONİK MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Bunların dışında kronik bir hale gelen mide bulantısı sorununuz varsa bunun altında çok daha ciddi sebepler olabileceğinden doktora görünmeniz en iyisi olacaktır. Peki, çok sık görülen bir sorun olan mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı neden olur sorusunun cevaplarını okuduktan sonra sizler için hazırladığımız en doğal yöntemler sayesinde mide bulantısına çare bulabilirsiniz.

Mide bulantısı nasıl geçer Mide bulantısına iyi gelen şeyler ve mide bulantısı için kür tarifi

MİDE BULANTISINA YOL AÇAN SEBEPLER

Mide ülseri

Midede ağrı, yanma, mide bulantısı gibi belirtilerin sebebi mide ülseri olabilir. En ciddi sağlık sorunları arasında yer alan mide ülseri tedavi edilmediği takdirde mide kanserine dönüşebilir. Belirtilerin görülmesi ile birlikte hemen doktora gidilmelidir.

İç kulak rahatsızlıkları

Mide bulantısı neden olur sorusuna verilebilecek cevaplardan bir diğeri ise iç kulak rahatsızlıklarıdır. Mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtiler ile kendini gösteren iç kulak sorunları hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir, tedaviyi geciktirmemeniz gereklidir.

Bağırsak tıkanıklığı

Bağırsaklarda meydana gelen tıkanıklıklar mide bulantısına sebep olabilir. Bu sağlık sorununun diğer belirtileri arasında ise karında şişlik, şiddetli karın ağrısı, dışkı yaparken zorlanma, yükse ateş gibi belirtiler yer alıyor. Bu belirtilerin görülmesi halinde hemen doktora başvurmalısınız.

Gıda zehirlenmesi

Mide bulantısı neden olur merak ediyorsanız gıda zehirlenmesi sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Son kullanma tarihi geçmiş ya da bozuk ürünlerin tüketimi ile birlikte ortaya çıkan gıda zehirlenmesi durumunda şiddetli mide bulantıları yaşayabilirsiniz.

Psikolojik mide bulantısı

Psikolojik mide bulantısı genellikle bulantı, kusma, ishal, uykusuzluk, sıkıntı hissi, hissizlik hayattan tat alamama, bu durumlardan dolayı toplumdan uzak durma, okula gidememe, aile içine girememe gibi durumlarla ortaya çıkabiliyor. Psikolojik kökenli mide bulantısı yaşayan kişiler farklı branşlardaki uzmanlara giderek tedavi olmaya çalışırlar. Ancak fizyolojik sebebi bulunamayan mide bulantılarının sebebi psikolojiktir.

Mide bulantısı nasıl geçer Mide bulantısına iyi gelen şeyler ve mide bulantısı için kür tarifi

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısının belli başlı nedenlerine göre uygun tedavi yöntemleri uygulayabilirsiniz. Mide bulantısı için en doğal ve etkili tedavi yöntemlerini derlediğimiz yazıya göz atabilirsiniz...

Zencefil çayı için

Mide bulantısına en iyi gelen yöntemlerden birisi zencefil çayı. Zencefili direk koklayarak ya da çayını yaparak mide bulantısı sorununu önleyebilirsiniz.

Bol bol su için

Mide bulantısını tetikleyen unsurlardan birisi sıvı kaybı olduğu için bol bol su tüketmek mide bulantınıza iyi gelecek bir yöntem olacak. Bunun için bütün suyu bir anda içmek yerine aralıklar halinde içebilirsiniz.

Nane ve limon koklayın ya da çayını yapın

Mide bulantınız artıyorsa taze bir nane koklayabilir ya da limon suyu içebilirsiniz. En etkili yöntem olarak ise nane-limon tüketimi yapabilirsiniz.

Temiz havaya çıkın

Mide bulantısına iyi gelen yöntemler arasında temiz hava da büyük bir yer tutuyor. Havasız ortamlardan uzaklaşın, gerekirse bir süre açık havada yürüyüş yapın.

Tuzlu bisküvi

Mide bulantınızın sebebi hamilelik ise sabah bulantısı şikayetiniz olabilir. Tuzlu kraker ya da bisküvi tüketimi sabah mide bulantıları için en doğal çözüm olacaktır.

Pirinç lapası

Mide bulantısına iyi gelen ve az bilinen ürünler arasında pirinç lapası da yer alıyor.

Muz ve karpuz

Mide bulantınızı muz ya da karpuz yiyerek uzun süreli biçimde bastırabilirsiniz. Karpuz susuz kalmış vücuda iyi gelirken, muz ise potasyum açısından zengin bir besin olması sebebiyle midenizi rahatlatacaktır.

Yoğurt

Kemoterapi nedeniyle mide bulantısı sorunlarınız varsa en etkili besin yoğurt olacaktır. Sade yoğurt tüketimi yapmanız tavsiye edilir.

Derin nefes alıp vermek

Hafif bulantı durumunda tercihen temiz havada derin nefes alıp vermek bulantının geçmesine yardımcı olabilir. Özellikle aşırı yemek yemek ya da alkol almaktan kaynaklanan bulantılar için bu yöntem oldukça faydalı olabilir.

Mide bulantısı nasıl geçer Mide bulantısına iyi gelen şeyler ve mide bulantısı için kür tarifi

Suna Dumankaya'dan mide bulantısı için özel kür tarifi

Malzemeler

-1 tutam zencefil
-2 su bardağı su

Nasıl yapılır?

Bir tutam zencefili rendeleyip iki su bardağı kaynar suyun içinde 5 dakika kaynatın. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kere tüketin. Dilerseniz bal ile tatlandırabilirsiniz.

 

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