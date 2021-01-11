Mide Şişkinliğine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Mide Va Karın Şişliği Neden Olur?

Mide şişkinliğinin nedeni bağırsak ve mide bakterilerinin oluşturduğu gazlardır. Ne zaman bu gaz miktarında artış gözlemlenirse o zaman vücut bu gazı tahliye etmekte zorlanır.

Mide ve Karın Şişkinliğinin Nedenleri Nelerdir?

Sindirim Sistemi Hastalıkları: Mide şişkinliğinin nedenlerinin başında sindirim sistemi bozuklukları gelmektedir. Ülser, gastrit, çölyak, irritabl bağırsak sendromu, safra kesesi bozuklukları, mide fıtığı, dispepsi, kabızlık, mide ve bağırsak kanserleri gibi hastalıkların neredeyse tamamı bağırsak ve midede gaz birikmesine sebebiyet verir.

Ödem: Vücut içerisinde birikmiş fazla sıvılarda şişkinliğe neden olmaktadır. Hareketsiz yaşam, yüksek sodyum tüketimi, yetersiz potasyum şişkinliğe sebebiyet vermektedir.

Sağlıksız Beslenme Alışkanlıkları: Lif oranı düşük olan besinler bağırsakların çalışmasını engellerken, yüksek karbonhidratlı besinlerin fazla tüketilmesi de şişkinliklere sebebiyet verebilir. Ayrıca aşırı hızlı ve çiğnemeden yemek yemek, yerken hava yutmak gaz oluşumunu sağlar.

Besin Alerjileri: Kimi insanların floraları bazı besinlere alerjisi vardır. Örneğin; süt, yumurta, buğday, mısır, soya, glüten gibi... Bu besinleri tükettiği takdirde şişkinliğe neden olur. Ayrıca lahana, kuru baklagiller, brokoli, karnabahar gibi besinlerde şişkinliğe sebep olmaktadır.

Stres: Stres vücudun tüm sistemini etkilen bir rahatsızlıktır. Özellikle sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkileri vardır.

Ayrıca;

Erken doyma hissiyatı,

Midenin tam olarak boşalamaması,

Aşırı gazlı içecek tüketimi,

Alkol tüketimi,

Hassas bağırsak sendromu,

Bağırsak parazitleri de şişkinliğe neden olmaktadır.

Mide ve Karın Şişkinliğinin Belirtileri Nelerdir?

Mide ve karın şişkinliğinin belirtileri çeşitli şekillerden görülmektedir. Bazı kişilere mide krampı olarak bazısında ise ishal halinde görülür. Belirtiler;

İshal,

Hazımsızlık,

Mide krampları,

Gaz oluşumu ve birikimi,

Nefes almada güçlük şeklinde görülmektedir.

Mide ve Karın Şişkinliğine Ne İyi Gelir?

Mide ve karın şişkinliği, mide ve bağırsaklarda meydana gelen gazlardan ve bu gazların sıkışmasından kaynaklanır. Pek çok insanın muzdarip olduğu bu rahatsızlık hayat kalitesini etkilemektedir. Peki, mide şişkinliğine ne iyi gelir;

Gaz oluşumunu engellemenin en önemli yolu yemek yeme sırasında yutulan havanın azaltılmasıdır. Bunun için besinlerin yavaş yenmesi ve iyice çiğnemeden yutulmaması gerekmektedir. Yine yemek yeme esnasında mümkün olduğunca konuşulmamalıdır.

Yoğun stres altında kalan kişilerde gastrit, ülser ve spazm problemleri görülmektedir. Kişi stresli ortamlardan olabildiğince kaçınmalıdır. Baş edemediği takdirde ise profesyonel destek almaktan çekinmemelidir.

Mide ve karın şişkinliklerine çözüm olarak bitkisel yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin başında;

Zencefil: Bağırsak parazitlerini yok etmede bir numara olan zencefil, mide şişkinliklerine de iyi gelecektir. Ayrıca oldukça faydalı bir besin kaynağıdır.

Nane: Nane çayı hazırlamak hem kolaydır hem de sindirim sisteminde oluşan parazitlere karşı oldukça güçlü bir bitkidir. Vücuttaki gazı tahliye etmek için ideal çözümdür.

Rezene: Spazma engel olan rezene aynı zamanda mideyi rahatlatan ve şişkinliği azaltan sağlığa çok faydalı olan bir bitkidir.

Limonlu Su: Özellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Dolaylı yoldan midedeki gazın tahliye olmasını sağlar. Ayrıca bağırsak enfeksiyonlarına karşı da oldukça faydalıdır.

Mide ve Karın Şişkinliklerinin Tedavisi Nedir?

Mide ve karın şişkinliklerinin sürekli tekrar etmesi durumunda, riske girilmemelidir. Bazı şişkinliklerin altında daha büyük hastalıklar yatabilir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi şişkinliklerin tedavi yöntemleri de hastalığın nedenine göre değişmektedir.

Mide ve karın şişkinliğinin temelinde yatan problem bulunmalıdır. Bu yüzden endeskopi ve kolonoskopi gibi tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Eğer hekim uygun görürse ilaç tedavisi uygulanabilir. Genel olarak mide ve bağırsak şişkinliklerinin tedavisinde ise kişinin yaşam şekli, tükettiği besinler değiştirilmektedir.

Şişkinliklerden muzdarip olan kişinin öğünleri düzenlenir, beslenme programları uygulanır ve tuvalet alışkanlığı edinmesi için günde en az 3 litre su içmesi sağlanmaktadır. Ayrıca hastanın yürüyüş, koşma, pilates, yoga ya da yüzme gibi fiziksel aktivitelere yönlenmesi tavsiye edilir.