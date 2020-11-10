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10.11.2020 - 12:35 |

Mide yanmasına ne iyi gelir? İşte mide yanmasına sebep olan şeyler

Mide yanmasına ne iyi gelir? Herkesin yaşayacağı bir sorun olan mide yanması mide hastalıklarının habercisi olabilir. Çoğu zaman aşırı yağlı, ekşi, baharatlı ya da acı şeyler yenildiğinde mide yanması yaşayan kişiler, sorunun asıl sebeplerini araştırıyor. İşte mide yanmasının teşhisi ve mide yanmasına iyi gelen yiyecekler

Mide yanmasına ne iyi gelir? İşte mide yanmasına sebep olan şeyler
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"Mide yanması neden olur?", "Mide yanması nasıl geçer?" sorusunun cevaplarını öğrenmek için ilk olarak bir doktora danışmanız gerekir. Ancak doktora görünmenize rağmen bir teşhis konulamadıysa mide yanması sorununun altında yatan nedenleri kendi başınıza da öğrenebilmeniz mümkün olabilir. Beslenme alanında yapılan birtakım değişimler bile mide yanmasına neden olan etkenlerin ortadan kalkmasını sağlayabilir. 

Mide yanması neden olur sorusunun cevaplarını sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz bilgilerden öğrenebilirsiniz.

Kendinizi takip ederek size neyin yarayıp neyin yaramadığını bulabilirsiniz. Ancak mide yanmasının sebebi sadece tüketilen yiyecek ve içeceklerden kaynaklı olmayabilir. Sıklıkla mide yanması yaşıyorsanız bir doktora görünmenizde fayda var.

MİDE YANMASININ NEDENLERİ

Mide yanması mide asidinin yemek borusuna doğru çıkarak gırtlağa doğru oluşan yanma ve ekşime hissidir. Eğer kronik bir hastalığınız yoksa tükettiğiniz besinleri sindiremiyor olabilirsiniz. Yiyecekleri çiğnemeden yutmak, ağır beslenmek mide yanmasına neden olur. Sizde mide yanmasından sıklıkla şikâyet ediyorsanız yiyecekleri çiğneyerek yutmayı ve kolay sindirebileceğiniz gıdaları tercih ederek kendinizi deneyebilirsiniz.

Yanlış beslenmenin yanı sıra mide yanması yanlış kıyafet tercihinden de kaynaklı olabilir. Midenizi sıkan veya kasan dar kıyafetler midenizde yanmaya neden olur.

MİDE YANMASI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Mide yanması bir hastalık değil belirti olduğundan önce mide yanmasına sebep olan hastalık teşhis edilmelidir. Hekiminiz tıbbi öykünüzü alacak ve size muayene edecektir. Bunun yanı sıra midenizi incelemek için endoskopi denen bir tetkik de isteyebilir. Bu tetkikte ucunda kamera olan çok ince bir boru midenizin içerisine ağız yoluyla sokulur ve burada yara olup olmadığı araştırılır. İstenirse küçük bir mide dokusu alınıp incelenmek için laboratuvara gönderilebilir. Doktorunuz H. Pylori enfeksiyonu ya da şüphelendiği farklı rahatsızlıkları elemek için de ek testler isteyebilir. 

MİDE YANMASI HASTALIK HABERCİSİ Mİ?

Gastrit belirtilerinin başında mide yanması veya ekşimesi gelmektedir. Uzun süreli ve geçmeyen mide yanmaları gastriti işaret edebilmektedir. Mide yanması şikayeti olanların bir uzman kontrolünden geçip yanmanın nedeninin tespit edilmesi gerekmektedir. Mide yanması beraberinde reflüyü getirir. Reflü gastriti, gastrit ülseri…

MİDE YANMASINI ARTIRAN BESİNLER NELERDİR?

Soğan, sarımsak, domates, baharatlı yiyecekler, kızartmalar, narenciye, kafeinli içecekler ve çikolata mide yanmasına sebep olabilir.

MİDE YANMASINA İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

Çiğ sebzeler, lifli meyveler, uzun süre tok tutan tam tahıllı gıdalar mide yanmasına iyi gelen besinlerdir.

MİDE YANMASINA İYİ GELEN ŞEYLER

Süt için

Süt mide yanmasına çok iyi gelir. Mideniz yandığında 1-2 yudum süt içebilirsiniz. Laktoz intoleransı olanlar laktozsuz süt içebilir ancak midede ülseri olanlar süt tüketmemelidir.

Karbonatlı su için

1 bardak su ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı karbonat midedeki hidroklorik asidin etkisini azaltarak yanmanıza iyi gelecektir.

Papatya, meyan kökü veya kekik çayı

Yemek yedikten hemen sonra içeceğiniz papatya ve meyan kökü çayı gıda asitlerini engelleyerek midede yanma oluşumunu engelleyecektir. Kekik çayı ise sindirimi kolaylaştırarak mideyi rahatlatır.

Zencefilli bal ya da zencefil çayı

1 tatlı kaşığı bala 1 çay kaşığı taze ya da kuru zencefil ekleyip yutun ya da 1 bardak sıcak suya zencefil ve bal karıştırarak için midenizdeki yanma geçecektir.

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Sakız çiğneyin

Yemeklerden sonra yarım saat sakız çiğnenmesi mide asidinin etkisini azaltır ve sindirimi rahatlatır, böylece mide yanmalarınız önlenecektir.

Tarçınlı bal

Mide asidi ve ülser için kullanılan bal, tarçınla karıştırarak yenildiği zaman midenizi sakinleştirir.
Muz ve kavun yiyin.

Muz ve kavun lifli yapısıyla sindirime ve mideye faydalıdır. Bu meyveleri yemek mide yanmasını azaltır.

Patates

Patates sindirim ve mide problemlerini azaltır. Mide yanmasını önlemek için patatesi çiğ ya da haşlanmış olarak tüketelebilirsiniz.

Ispanak

Besleyici bir sebze olan ıspanak haşlanmış ya da çiğ olarak tüketmek mide yanmalarını önlemede faydalıdır.

Hurma

Hurma mide yanması ve mide problemlerinin önlenmesinde önemli bir besindir.

Maden suyu

Maden suyu genel içeriğiyle sindirim ve mide asitlerini düzenler. Böylece mide yanması gibi bir sorun oluşumunun da önler.

Midenize masaj yapın ya da yürüyüşe çıkın

Eğer mideniz gaz birikiminden dolayı yanıyorsa sırtınızı dik tutun ve midenize dairesel hareketlerle masaj yapın. Diğer bir seçenek olarak yürüyüş yapmak midenizi rahatlatacaktır.

Mide yanmasına ne iyi gelir İşte mide yanmasına sebep olan şeyler

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR? - İbrahim Saraçoğlu

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği süt kürüne göre midede yanma başladığı zaman soğuk veya ılık sütten sadece 2 yudum alınması gerekiyor. Süt etkisini 3-4 dakika içerisinde gösteriyor. Dikkatli davranılması öngörülen en önemli husus sütün sıcak olmaması ve 2 yudumdan yani önerilen orandan fazla içilmemesi.

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