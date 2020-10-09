Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Mide yanmasına ne iyi gelir? İşte mide yanmasının nedenleri ve mide yanmasına iyi gelen yiyecekler
09.10.2020 - 13:50 |

Mide yanmasına ne iyi gelir? İşte mide yanmasının nedenleri ve mide yanmasına iyi gelen yiyecekler

Mide yanması neden olur? Küçük büyük herkesin yaşayacağı bir sorun olan mide yanması mide hastalıklarının habercisi olabilir. Çoğu zaman aşırı yağlı, ekşi, baharatlı ya da acı şeyler yenildiğinde mide yanması yaşayan kişiler, sorunun asıl sebeplerini araştırıyor. İşte mide yanmasına iyi gelen yiyecekler.

Mide yanmasına ne iyi gelir? İşte mide yanmasının nedenleri ve mide yanmasına iyi gelen yiyecekler
ABONE OL

"Mide yanması neden olur?", "Mide yanması nasıl geçer?" sorusunun cevaplarını öğrenmek için ilk olarak bir doktora danışmanız gerekir. Ancak doktora görünmenize rağmen bir teşhis konulamadıysa mide yanması sorununun altında yatan nedenleri kendi başınıza da öğrenebilmeniz mümkün olabilir. Beslenme alanında yapılan birtakım değişimler bile mide yanmasına neden olan etkenlerin ortadan kalkmasını sağlayabilir. 

Mide yanması neden olur sorusunun cevaplarını sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz bilgilerden öğrenebilirsiniz.

Kendinizi takip ederek size neyin yarayıp neyin yaramadığını bulabilirsiniz. Ancak mide yanmasının sebebi sadece tüketilen yiyecek ve içeceklerden kaynaklı olmayabilir. Sıklıkla mide yanması yaşıyorsanız bir doktora görünmenizde fayda var.

Mide yanmasının nedenleri nelerdir?

Mide yanması mide asidinin yemek borusuna doğru çıkarak gırtlağa doğru oluşan yanma ve ekşime hissidir. Eğer kronik bir hastalığınız yoksa tükettiğiniz besinleri sindiremiyor olabilirsiniz. Yiyecekleri çiğnemeden yutmak, ağır beslenmek mide yanmasına neden olur. Sizde mide yanmasından sıklıkla şikâyet ediyorsanız yiyecekleri çiğneyerek yutmayı ve kolay sindirebileceğiniz gıdaları tercih ederek kendinizi deneyebilirsiniz.

Yanlış beslenmenin yanı sıra mide yanması yanlış kıyafet tercihinden de kaynaklı olabilir. Midenizi sıkan veya kasan dar kıyafetler midenizde yanmaya neden olur.

Mide yanması nasıl teşhis edilir?

Mide yanması bir hastalık değil belirti olduğundan önce mide yanmasına sebep olan hastalık teşhis edilmelidir. Hekiminiz tıbbi öykünüzü alacak ve size muayene edecektir. Bunun yanı sıra midenizi incelemek için endoskopi denen bir tetkik de isteyebilir. Bu tetkikte ucunda kamera olan çok ince bir boru midenizin içerisine ağız yoluyla sokulur ve burada yara olup olmadığı araştırılır. İstenirse küçük bir mide dokusu alınıp incelenmek için laboratuvara gönderilebilir. Doktorunuz H. Pylori enfeksiyonu ya da şüphelendiği farklı rahatsızlıkları elemek için de ek testler isteyebilir. 

Mide yanması hastalık habercisi mi?

Gastrit belirtilerinin başında mide yanması veya ekşimesi gelmektedir. Uzun süreli ve geçmeyen mide yanmaları gastriti işaret edebilmektedir. Mide yanması şikayeti olanların bir uzman kontrolünden geçip yanmanın nedeninin tespit edilmesi gerekmektedir. Mide yanması beraberinde reflüyü getirir. Reflü gastriti, gastrit ülseri…

Mide yanmasını artıran besinler nelerdir?

Soğan, sarımsak, domates, baharatlı yiyecekler, kızartmalar, narenciye, kafeinli içecekler ve çikolata mide yanmasına sebep olabilir.

Mide yanmasına iyi gelen besinler nelerdir?

Çiğ sebzeler, lifli meyveler, uzun süre tok tutan tam tahıllı gıdalar mide yanmasına iyi gelen besinlerdir.

Mideniz yanmasına iyi gelen şeyler nelerdir?

Süt için

Süt mide yanmasına çok iyi gelir. Mideniz yandığında 1-2 yudum süt içebilirsiniz. Laktoz intoleransı olanlar laktozsuz süt içebilir ancak midede ülseri olanlar süt tüketmemelidir.

Karbonatlı su için

1 bardak su ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı karbonat midedeki hidroklorik asidin etkisini azaltarak yanmanıza iyi gelecektir.

Papatya, meyan kökü veya kekik çayı

Yemek yedikten hemen sonra içeceğiniz papatya ve meyan kökü çayı gıda asitlerini engelleyerek midede yanma oluşumunu engelleyecektir. Kekik çayı ise sindirimi kolaylaştırarak mideyi rahatlatır.

Zencefilli bal ya da zencefil çayı

1 tatlı kaşığı bala 1 çay kaşığı taze ya da kuru zencefil ekleyip yutun ya da 1 bardak sıcak suya zencefil ve bal karıştırarak için midenizdeki yanma geçecektir.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Hamilelikte mide yanması neden olur?

Sakız çiğneyin

Yemeklerden sonra yarım saat sakız çiğnenmesi mide asidinin etkisini azaltır ve sindirimi rahatlatır, böylece mide yanmalarınız önlenecektir.

Tarçınlı bal

Mide asidi ve ülser için kullanılan bal, tarçınla karıştırarak yenildiği zaman midenizi sakinleştirir.
Muz ve kavun yiyin.

Muz ve kavun lifli yapısıyla sindirime ve mideye faydalıdır. Bu meyveleri yemek mide yanmasını azaltır.

Patates

Patates sindirim ve mide problemlerini azaltır. Mide yanmasını önlemek için patatesi çiğ ya da haşlanmış olarak tüketelebilirsiniz.

Ispanak

Besleyici bir sebze olan ıspanak haşlanmış ya da çiğ olarak tüketmek mide yanmalarını önlemede faydalıdır.

Hurma

Hurma mide yanması ve mide problemlerinin önlenmesinde önemli bir besindir.

Maden suyu

Maden suyu genel içeriğiyle sindirim ve mide asitlerini düzenler. Böylece mide yanması gibi bir sorun oluşumunun da önler.

Midenize masaj yapın ya da yürüyüşe çıkın

Eğer mideniz gaz birikiminden dolayı yanıyorsa sırtınızı dik tutun ve midenize dairesel hareketlerle masaj yapın. Diğer bir seçenek olarak yürüyüş yapmak midenizi rahatlatacaktır.

Mide yanmasına ne iyi gelir İşte mide yanmasının nedenleri ve mide yanmasına iyi gelen yiyecekler

Mide yanmasına ne iyi gelir? - İbrahim Saraçoğlu

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği süt kürüne göre midede yanma başladığı zaman soğuk veya ılık sütten sadece 2 yudum alınması gerekiyor. Süt etkisini 3-4 dakika içerisinde gösteriyor. Dikkatli davranılması öngörülen en önemli husus sütün sıcak olmaması ve 2 yudumdan yani önerilen orandan fazla içilmemesi.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ailevi konularla ilgilenmek gerekebilir. Eskilere ait konularla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde duyusal engeller oluştuğunu hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygularınızı fazla göstermek tartışmalara yol açabilir. İç sesinizi dinleyerek harekete geçmek daha faydalı olabilir. Akşama doğru kendinizi alışverişe verebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündeminiz olabilir. Eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler hakkında yeni bilgiler edinebilirsiniz. İlerleyen saatlerde planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler işlerinizin kolaylaştıracaktır. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Öğlen saatlerinde hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyecektir. Akşam saatlerine doğru planlarınızdaki değişikler sizi keyifsiz kılabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde zorlanmalar olabilir. İlerleyen saatlerde duygularınızı daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde iletişiminiz artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan konular yüzünden kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Öğlen saatlerinde duygusal açıdan engeller hissedebilirsiniz. Sizi yoran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akşama doğru planlarınızda değişiklik yaşanabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. Gün içinde tepkilerinizi daha sakin göstermenizde fayda var. Ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler var. Gelecek beklentileriniz yönünde adım atmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Alacağınız sorumluluklar sizi yorabilir. Gün içindeki yoğunluğunuz artabilir. Akışta kalmaya çalışın. Ufak tefek tartışmaları büyütmemeye özen gösterin. Annenizle ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde yapacağınız sanatsal faaliyetler rahatlamanızı sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akademik konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuk planları organize etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.  Öğle saatlerinde risk almaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Duygularınızı fazla gösterme eğiliminde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Alacak borç ilişkileriyle uğraşabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İlerleyen saatlerde kısıtlanmalar artabilir. Yorucu durumlara karşı daha özenli davranmalısınız. Tartışmalar yaşanabilir. Akşam saatlerinde kendinizi rahatlatacak uğraşlar bulacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşılıklı ikili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Eşiniz ile ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde kısıtlandığınızı hissettiğiniz durumlar yaşanabilir. Yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Öğle saatlerinde risk almak çok daha kolay olabilir. Sonuçlarına katlanamayacağınız hareketler yapmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma koşullarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı çok daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Öğle saatlerinde duygusal engeller oluşabilir. Kendinizin kısıtlandığını hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde bu sıkışıklık tartışmalara neden olabilir. Akşam saatlerinde rahatlayacak faaliyetlerde bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyeceksiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal kısıtlanma hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde planlarınızdaki değişiklikler gerilmenize neden olabilir. Akışta kalmaya çalışın. Akşam zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Adil Yıldırım
Adil YıldırımUzak mesafe ilişkilerinde 5 altın kural
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluGençlerde kolon kanseri riski var mı?
Kayropraktik Uzmanı Mert Tokmak
Kayropraktik Uzmanı Mert TokmakFiziksel aktivitede yeni normale dönüş!
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğluİçerideki ve dışarıdaki altın
PARMAK KISALIĞI TEDAVİSİ
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat Altanİşgal altındaki ruhlar
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
Psk. Dan. Gizem KOLÇAKEbeveynlerde tükenmişlik
Nur Demir
Nur DemirDüşüncenin enerjiye dönüşümü
Uzman Dr Nezih Karaca
Uzman Dr Nezih Karaca Gözenekleri sıkılaştırmak için yapılması gerekenler
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Bebeklere yumurtasız krem karamel tarifi / 8+
En Çok İzlenen Videolar
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mide bulantısı nedenleri | Mide bulantısına ne iyi gelir, mide bulantısı nasıl geçer?

Mide bulantısı nedenleri | Mide bulantısına ne iyi gelir, mide bulantısı nasıl geçer?

Pandemi döneminde diş eti kanamalarına dikkat!

Pandemi döneminde diş eti kanamalarına dikkat!

Yumurtanın faydaları anne sütü ile yarışıyor!

Yumurtanın faydaları anne sütü ile yarışıyor!

Sonbaharda kaş ve cilt bakımı nasıl olmalı?

Sonbaharda kaş ve cilt bakımı nasıl olmalı?

Sıradaki Haber