Migrenden hamile kalarak kurtuldu

Kate C. Thompson isimli bir kadının Facebook'ta paylaştığı hikayesi 60 bin beğeni aldı. Kate, ikiz bebekleri sayesinde migreninin iyileştiğini iddia etti.

14 yaşında Kate'e hemiplejik migren teşhisi konuldu. Hemiplejik migren, felç ve diğer nörolojik problemleri tetikleyen, nadir görülen bir hastalık. İlk yıllarda sadece ayda bir kez migreni tutarken 10 yıl sonra Kate'in hastalığı kronik hale geldi. Hatta dışarı tekerlekli sandalyeyle çıkmak zorunda kalıyordu.

Doktorların her yolu denemesine rağmen hiçbir şey fayda etmedi. Sadece ağrı kesiciler bir miktar uyuşturuyordu. Birkaç yıl önce doktorlar, yeni bir tedavi fikriyle geldi. Hamilelikte salgılanan hormonlarla vücudunun yenileneceğini düşündüler.

Bir gün ağrısız uyandığında oldukça şaşıran Kate, migrensiz geçen bir haftanın sonunda hamile olduğunu öğrendi. Üstelik ikizleri olacaktı. Kate'in hamileliği süresince hiç başı ağrımadı. Doktoru 7. ayında mutlu haberi verdi. Büyük ihtimalle migreni, artık geri gelmeyecekti.

Mucize tedavi gerçekten işe yaradı. İkizlerini dünyaya getiren Kate'in migreni sona erdi. Artık tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymuyor; kolları, bacakları ve başı ağrımadan hayatını yaşabiliyor.



Duygu Bay / PembeNar