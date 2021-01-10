Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Migrene Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Migren Ağrısı Ve Atağı Nasıl Hafifletilir?
10.01.2021 - 14:49 |

Migrene Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Migren Ağrısı Ve Atağı Nasıl Hafifletilir?

Migren kış aylarına girilmesi ile birlikte çoğu kişinin en çok yaşadığı rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Özellikle günlük yaşam içerisinde migren ağrılarına yakalanmak yaşamı olumsuz etkileyebilir. Son zamanlarda insanların akılına sık sık migrene ne iyi gelir, nasıl geçer? Migren ağrısı ve atağı nasıl hafifletilir? İşte, tüm detaylar.

Migrene Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Migren Ağrısı Ve Atağı Nasıl Hafifletilir?
ABONE OL

 Migren baş ağrısının nöbetler halinde ve oldukça sancılı süreçlerdir. Migren ağrılarına en çok rastlanılan grup 40 yaş üstü kadın bireylerdir.

 Migrene Ne İyi Gelir?

 Migren sık sık baş ağrısı durumu olarak bilinmektedir. Migrenin sebepleri oldukça çeşitlidir. Bir hastalık sonrasında gerçekleşebileceği gibi saçların sürekli ıslak tutulması da olabilir. Halk arasına bilinen yel değmesi olayı migren hastalığının başlangıcıdır. Migren hastalarının baş ağrılarının başlama olgusu genellikle üzülünce ve stresli bir anda başlar. Bu durumun temelinde duygusal olarak işlev gören birçok sinirin beyinde fazla çalışması olabilmektedir. Bu durum aslında migren ağrılarının psikolojik temelini oluşturmaktadır.

 Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalara göre migren ağrısı yaşayan bireylerin büyük çoğunluğu kadınlardır. Bunun nedeni direkt psikolojik temelli olmayabilir. Fakat büyük bir kısmı psikolojik temellidir. Geriye kalan diğer migrenler baş ağrılarının önemsenmemesi olarak bilinmektedir. Yani sağlık olarak migreni başlayan bireylerin birçoğu ilk zamanlara baş ağrılarının temelini çok araştırmamalarından kaynaklanır. Migren ağrılarına iyi gelen maddeler iki başlık altında toplanmıştır.

 Bunların ilki doktor tarafına yazılan güçlü ağrı kesici ilaçlardır. Bu ilaçlar migren ağrısını azaltmak veya bitirmek için sinir hücrelerini oldukça fazla uyarmaktadırlar. Bir süre sonra uyuşan duyu sinirleri beyinde oluşan ağrı hissini azaltmaktadır. Fakat bu ilaçların yan etkisi karaciğeri oldukça fazla yormaktadır. Çünkü ağrıdan sonra karaciğer bu ilaçları parçalama görevini üstlenmiştir.

 Diğer ikinci başlık ise daha çok doğal yollarla çözülmeye çalışılan doğal yöntemlerdir. Bu yöntemler genellikle zararsız orsada etkisi, kişiden kişiye değişmektedir. Migren ağrılarına iyi gelecek en bilindik yöntem daha çok muz tüketmek olarak bilinir. Aynı zamanda limon ve kekiğin kaynatılıp içilmesi de olumludur. Bazı bireyler ise migren ile mücadele de nane kullanmaktadır.

 Migren Nasıl Geçer?

 İnsan yaşam kalitesini etkileyen en önemli rahatsızlıklardan birisi de migren ağrılarıdır. Bu nedenle bireylerin aklına migrene ne iyi gelir soruları gelmektedir. Migren ağrılarının geçmesi için birçok yöntem bulunmaktadır. Örneğin patates kürü bunlardan birisidir. Patates kürü ile birlikte bireylerin baş bölgesinde yoğun ağrı azalmaları birçok kullanıcı tarafından onaylanmıştır. Patates kürü için öncelikle iki tane taze patates ve bir rende gerekir. Patatesler tamamen temizlenip kabukları soyulmalıdır.

 Devamına patateslerin içleri rendelenerek püre kıvamına getirilmelidir. Burada püf nokta patatesin suyunun hala üzerinde olmasıdır. Devamında yapılması gereken işlem patatese bir miktar tuz eklenerek başın ağrıyan kısmına sarılmasıdır. Yarım saat beklenilmesinin ardından ağrının belirgin oranda azaldığına şahit olunacaktır.

 Migren Ağrısı Ve Atağı Nasıl Hafifletilir?

 Migren hastalığının belli başlı birkaç nedeni bulunmaktadır. Migrenin temeli psikolojik kaynaklı olduğu bilinmektedir. Özellikle günlük yaşamda karşılaşılan stres migrenin artmasına ve uzun süreli olmasına neden olur. Bireyler eğer migreni hayatlarından çıkarmak istiyorlarsa aynı zamanda hayatlarından stresi de çıkarmaları gerekir.

 Devamında migrene neden olan diğer etmen oldukça az tüketilen su miktarıdır. Üstelik su miktarının kahve ve çay gibi kafeinli gıdalardan az olması durumu daha da olumsuz etkiler. Bireylerin günlük su limitlerinin üstünde su tüketmelerinde her hangi bir sakınca olmamaktadır. En son olarak migreni olan bireylerin kötü ve ağır kokulardan uzak durmaları gerekir.

 Özellikle deodorantlar ve spreyler oldukça ağırdır ve baş ağrısı yapabilirler. Bunun yerine daha çok sağlıklı ve nane gibi doğal kokular seçilmesinde faydalar vardır. Bireyler uzun süreli baş ağrılarında maske ve ek gıda alabilirler. Eğer baş ağrıları dayanılmaz boyutlarda ise yapılması gereken uzman bir doktordan yardım almaktır.

 Migren Ataklarında Ne Yapmak Gerekir?

 Migren günümüzde en çok stres ve psikolojik temelli hastalıklar olarak bilinmektedir. Bu nedenle bireylerin ilk olarak migren anında stres ile mücadele etmeleri gerekir. Eğer mümkün ise odayı havalandırıp içeriye oksijen girmesi sağlatılabilir.

 Erkeklerde kadınlara göre daha az görülmesinden dolayı daha çok kadınlar migrenden rahatsızlık yaşmaktadırlar. İş hayatının streslerinden uzak durulması için kendinize özel aman ayırın. Bu özel aman içerisinde papatya ve lavanta buhar banyoları oldukça uygundur. Bu sayede tüm sinirler gevşeyecek ve olası migren ağrılarının da önüne geçilmiş olacaktır. Migren ataklarının önüne geçilmesi için sabahları

 İlk uyanıldığında spor yapılması son derece uygundur. Böylece ani karşılaşılan ilk stresi ile bir anda mücadele edilmez. Tabi ki bu durum da migrenin önüne geçilmesini sağlar. Devamında bulunulan odanın sık sık havalandırılması da migreni ile mücadele de bire birdir. Sonrasında masa başında veya çalışma alanlarında en az bir litre su bulundurulabilir.

 Yaklaşık 6 saat içerisinde migreni yenebilmek için bu suyun bitmesi son derece mantıklıdır. Çalışılan masa başında fesleğen ve nane gibi hoş kokulu bitkiler bulundurulmasında fayda vardır. Migren ağrılarının başlamasının ardından fesleğeneler koklatılabilir. Veya fesleğenin saksısındaki toprağa bir süreliğine elinizi basabilirsiniz.

 Bu sayede bireylerin negatif enerjilerini toprağa atmış olurlar. Migren hastalığı ile uygun mücadele koşullarının sağlanması için strese neden olabilecek her türlü durumdan kurtulmasında fayda vardır. Bu sayede migren nöbetlerini kökten çözülmüş olacaktır. Kafein sinirleri gevşetici özelliği olan bir maddedir. Eğer migreninizi ve stres ile mücadelenize iyi geliyor ise birkaç ker Türk kahvesi tüketilebilir. Fakat her Türk kahvesi fincanından sonra yaklaşık iki su bardağını art arda içilmesi gerekir. Bu su miktarları günlük içilmesi gereken su miktarları dışındadır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz fırsatlar içindesiniz. Genel olarak şans sizin yanınızda ve başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden işler, detaylar olabilir. Gününüzü daha iyi organize etmeye bakmalısınız. Endişelerden uzak kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcı işler içinde olabilir ve kendinizi daha tatmin olmuş bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili uğraşlar da keyif getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi iç dünyanıza ve ihtiyaçlarına daha çok yönelebilirsiniz. Ayrıca evde ve evle ilgili uğraşlar da gündeminize gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı olabileceğiniz uğraşlara daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ya da evde başkalarını ağırlamak için güzel bir gündesiniz. Başkalarına cömertçe davranabilirsiniz. Evde hareketlilik fazla.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kısa görüşmeler, konuşmalar açısından güzel imkanlar var. Duygularınızı daha kolay anlatabileceğiniz olanaklar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Paranızı daha iyi değerlendirmenin yolunu bulmalısınız. Bugün daha fazla desteğe ihtiyacınız olabilir. Para üzerinde daha çok düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün burcunuzda ilerlerken, kişisel işlerinize daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni adımlar ve girişimler başarılı sonuçlar getirebilir. Kişisel konulara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bazı kararsızlıklar ya da etkilenmeler içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha hassas olabileceğiniz koşullar var. Kendi iç sesinize kulak verin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün oldukça çalışkan ve hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda grupları da içine alabilecek çalışmalar yapabilirsiniz. Daha ümitlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız daha fazla olabilir. Aynı zamanda ailenize yönelik gelişmeler de mümkün. Oldukça hareketlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Asuman Korugan
Asuman KoruganBir dilek
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu2021 için tüyolar
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiYeni yıl hedefleri
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan0-6 yaş aralığındaki her çocuğa ''Gelişimsel Tarama Testi'' yapılmalıdır!
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat AltanCahit Sıtkı Tarancı ve aynalanma
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirÖmür boyu özgürce gülümseyin!
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir? Beyin Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir? Beyin Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Apandisit Belirtileri Nelerdir? Apandisit Patlaması Nasıl Tedavi Edilir?

Apandisit Belirtileri Nelerdir? Apandisit Patlaması Nasıl Tedavi Edilir?

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir? Akciğer Kanserinin Tedavi Yöntemleri

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir? Akciğer Kanserinin Tedavi Yöntemleri

Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir? Kişinin Kalp Krizi Geçirdiği Nasıl Anlaşılır?

Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir? Kişinin Kalp Krizi Geçirdiği Nasıl Anlaşılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet