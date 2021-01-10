Migrene Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Migren Ağrısı Ve Atağı Nasıl Hafifletilir?

Migren baş ağrısının nöbetler halinde ve oldukça sancılı süreçlerdir. Migren ağrılarına en çok rastlanılan grup 40 yaş üstü kadın bireylerdir.

Migrene Ne İyi Gelir?

Migren sık sık baş ağrısı durumu olarak bilinmektedir. Migrenin sebepleri oldukça çeşitlidir. Bir hastalık sonrasında gerçekleşebileceği gibi saçların sürekli ıslak tutulması da olabilir. Halk arasına bilinen yel değmesi olayı migren hastalığının başlangıcıdır. Migren hastalarının baş ağrılarının başlama olgusu genellikle üzülünce ve stresli bir anda başlar. Bu durumun temelinde duygusal olarak işlev gören birçok sinirin beyinde fazla çalışması olabilmektedir. Bu durum aslında migren ağrılarının psikolojik temelini oluşturmaktadır.

Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalara göre migren ağrısı yaşayan bireylerin büyük çoğunluğu kadınlardır. Bunun nedeni direkt psikolojik temelli olmayabilir. Fakat büyük bir kısmı psikolojik temellidir. Geriye kalan diğer migrenler baş ağrılarının önemsenmemesi olarak bilinmektedir. Yani sağlık olarak migreni başlayan bireylerin birçoğu ilk zamanlara baş ağrılarının temelini çok araştırmamalarından kaynaklanır. Migren ağrılarına iyi gelen maddeler iki başlık altında toplanmıştır.

Bunların ilki doktor tarafına yazılan güçlü ağrı kesici ilaçlardır. Bu ilaçlar migren ağrısını azaltmak veya bitirmek için sinir hücrelerini oldukça fazla uyarmaktadırlar. Bir süre sonra uyuşan duyu sinirleri beyinde oluşan ağrı hissini azaltmaktadır. Fakat bu ilaçların yan etkisi karaciğeri oldukça fazla yormaktadır. Çünkü ağrıdan sonra karaciğer bu ilaçları parçalama görevini üstlenmiştir.

Diğer ikinci başlık ise daha çok doğal yollarla çözülmeye çalışılan doğal yöntemlerdir. Bu yöntemler genellikle zararsız orsada etkisi, kişiden kişiye değişmektedir. Migren ağrılarına iyi gelecek en bilindik yöntem daha çok muz tüketmek olarak bilinir. Aynı zamanda limon ve kekiğin kaynatılıp içilmesi de olumludur. Bazı bireyler ise migren ile mücadele de nane kullanmaktadır.

Migren Nasıl Geçer?

İnsan yaşam kalitesini etkileyen en önemli rahatsızlıklardan birisi de migren ağrılarıdır. Bu nedenle bireylerin aklına migrene ne iyi gelir soruları gelmektedir. Migren ağrılarının geçmesi için birçok yöntem bulunmaktadır. Örneğin patates kürü bunlardan birisidir. Patates kürü ile birlikte bireylerin baş bölgesinde yoğun ağrı azalmaları birçok kullanıcı tarafından onaylanmıştır. Patates kürü için öncelikle iki tane taze patates ve bir rende gerekir. Patatesler tamamen temizlenip kabukları soyulmalıdır.

Devamına patateslerin içleri rendelenerek püre kıvamına getirilmelidir. Burada püf nokta patatesin suyunun hala üzerinde olmasıdır. Devamında yapılması gereken işlem patatese bir miktar tuz eklenerek başın ağrıyan kısmına sarılmasıdır. Yarım saat beklenilmesinin ardından ağrının belirgin oranda azaldığına şahit olunacaktır.

Migren Ağrısı Ve Atağı Nasıl Hafifletilir?

Migren hastalığının belli başlı birkaç nedeni bulunmaktadır. Migrenin temeli psikolojik kaynaklı olduğu bilinmektedir. Özellikle günlük yaşamda karşılaşılan stres migrenin artmasına ve uzun süreli olmasına neden olur. Bireyler eğer migreni hayatlarından çıkarmak istiyorlarsa aynı zamanda hayatlarından stresi de çıkarmaları gerekir.

Devamında migrene neden olan diğer etmen oldukça az tüketilen su miktarıdır. Üstelik su miktarının kahve ve çay gibi kafeinli gıdalardan az olması durumu daha da olumsuz etkiler. Bireylerin günlük su limitlerinin üstünde su tüketmelerinde her hangi bir sakınca olmamaktadır. En son olarak migreni olan bireylerin kötü ve ağır kokulardan uzak durmaları gerekir.

Özellikle deodorantlar ve spreyler oldukça ağırdır ve baş ağrısı yapabilirler. Bunun yerine daha çok sağlıklı ve nane gibi doğal kokular seçilmesinde faydalar vardır. Bireyler uzun süreli baş ağrılarında maske ve ek gıda alabilirler. Eğer baş ağrıları dayanılmaz boyutlarda ise yapılması gereken uzman bir doktordan yardım almaktır.

Migren Ataklarında Ne Yapmak Gerekir?

Migren günümüzde en çok stres ve psikolojik temelli hastalıklar olarak bilinmektedir. Bu nedenle bireylerin ilk olarak migren anında stres ile mücadele etmeleri gerekir. Eğer mümkün ise odayı havalandırıp içeriye oksijen girmesi sağlatılabilir.

Erkeklerde kadınlara göre daha az görülmesinden dolayı daha çok kadınlar migrenden rahatsızlık yaşmaktadırlar. İş hayatının streslerinden uzak durulması için kendinize özel aman ayırın. Bu özel aman içerisinde papatya ve lavanta buhar banyoları oldukça uygundur. Bu sayede tüm sinirler gevşeyecek ve olası migren ağrılarının da önüne geçilmiş olacaktır. Migren ataklarının önüne geçilmesi için sabahları

İlk uyanıldığında spor yapılması son derece uygundur. Böylece ani karşılaşılan ilk stresi ile bir anda mücadele edilmez. Tabi ki bu durum da migrenin önüne geçilmesini sağlar. Devamında bulunulan odanın sık sık havalandırılması da migreni ile mücadele de bire birdir. Sonrasında masa başında veya çalışma alanlarında en az bir litre su bulundurulabilir.

Yaklaşık 6 saat içerisinde migreni yenebilmek için bu suyun bitmesi son derece mantıklıdır. Çalışılan masa başında fesleğen ve nane gibi hoş kokulu bitkiler bulundurulmasında fayda vardır. Migren ağrılarının başlamasının ardından fesleğeneler koklatılabilir. Veya fesleğenin saksısındaki toprağa bir süreliğine elinizi basabilirsiniz.

Bu sayede bireylerin negatif enerjilerini toprağa atmış olurlar. Migren hastalığı ile uygun mücadele koşullarının sağlanması için strese neden olabilecek her türlü durumdan kurtulmasında fayda vardır. Bu sayede migren nöbetlerini kökten çözülmüş olacaktır. Kafein sinirleri gevşetici özelliği olan bir maddedir. Eğer migreninizi ve stres ile mücadelenize iyi geliyor ise birkaç ker Türk kahvesi tüketilebilir. Fakat her Türk kahvesi fincanından sonra yaklaşık iki su bardağını art arda içilmesi gerekir. Bu su miktarları günlük içilmesi gereken su miktarları dışındadır.