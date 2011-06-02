Mikrodalganın ve bilgisayarın zararı yok

Ayşegül Aydoğan Atakan

Hamilelik kadın için hem zor, hem eğlenceli hem de stresli bir dönemi işaret ediyor. Bu dönemde edindiği bilgiler, pek çok kadının hamileliğini daha stresli ya da rahat geçirmesinde rol oynuyor. Medline Sağlık Hizmetleri Operasyon Direktörü Dr. Barış Mutluer, gebelik döneminde kafaları karıştıran, sıklıkla dile getirilen doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

"Gebeler saç boyatamaz": Gebelik süresince saç boyatmanın zararlı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt yok. Ancak dip boyası yapılmasının zararı olduğu düşünülüyor. Saç rengini açan madde, saç derisinden emildiğinden bebeğe zarar verebilir.

"Gebeler güvenlik kapılarından geçemez": Güvenlik kapıları metal detektör barındırıyor. Herhangi bir röntgen ışını söz konusu değil. Bu nedenle gebeye ya da bebeğe zararı yok.

"Cep telefonları, bilgisayar, mikrodalga fırın fetusa zarar verebilir": Gebelik sürecinde cep telefonuyla konuşmanın, bilgisayar veya mikrodalga fırın kullanmanın herhangi bir sakıncası kanıtlanmadı.

"Sinek kovucu ilaçlar kullanılmamalı": Gebelik sırasında sivrisinek için tabletler veya sıvı şeklinde insektisidler kullanılabilir. Sprey şeklinde cilde sıkılan sivrisinek kovucuların zararı bilinmiyor.

"Cinsel ilişki bebeğe zarar verebilir: Kanama veya erken doğum tehdidi gibi durumlar olmadığı takdirde gebeliğin son üç haftasına kadar cinsel ilişkide bulunmanın herhangi olumsuz etkisi yok. Gebelik sırasında orgazm olmanın erken doğumu başlatacağı şeklindeki inançsa tamamen yanlış.

"Gebelikte iki kişilik beslenmek gerekir": Kesinlikle yanlış. Gebelikte beslenme kuralları, gebe olmayan kadınlardaki gibi olmalı. En önemlisi protein, kalsiyum ve vitamin-mineral gruplarının dengeli alınması. Bu dönemde doktor ya da diyetisyenin önerilerine kulak verilmeli.

"Gebelikte ilaç kullanılmaz": Yanlış. İlk üç ay ilaç kullanmamak gerekir ancak bulantı ya da kusmayı kesecek bir ilaç kullanılabilir. Çünkü bunların kullanılmaması daha ağır sonuçlar doğurabilir. Sürekli kusan kişinin bebeğinde birtakım beslenme bozuklukları görülebilir. Dolayısıyla bu kişinin kusmasını kesmek gerekir. İlk üç ay bebeğin bütün organlarının oluştuğu dönem olduğundan ilaçlar dikkatli kullanılmalı. Tüm dünyada ilaçlar gebelik ve emzirme döneminde kullanılabilirlikleri açısından gruplandırılıyor. Bunlardan A ve B grubu ilaçlar gebelikte rahatça kullanılabilir; vitaminler, kan-demir ilaçları, bir grup antibiyotikler (örneğin penisilin grubu), parasetamol içeren ağrı kesiciler bunlardan.

"Midem yanmaya başladı demek ki bebeğin saçları çıktı": Mide yanması gebelikte artan östrojen hormonunun midedeki asit üretimini artırmasından ve ilerleyen gebelik aylarında büyüyen bebekle birlikte rahmin mideye baskı yapmasından oluşuyor. Bebeğin saçlı-saçsız olmasıyla ilgisi yok.

"Yan yatarsam bebeğim ezilebilir, zarar görebilir": Yanlış. Aksine sırtüstü ya da yüzüstü yatılan pozisyonda bebeğe giden kan akımı azalabilir ve bebeğin kalp atımlarında yavaşlamalar olabilir. O nedenle yatarken en doğru pozisyon, bebeğe giden kan akımının en bol olduğu yan yatış. Gebelerin özellikle sol tarafına yatmaları en doğrusu. Bu sayede bebek daha iyi besleniyor, daha az strese giriyor.

Seyahat etmek sakıncalı mı? Gebelerin hava, deniz veya karayoluyla seyahat etmelerinde sakınca yok. Ancak son dört haftada otomobil kullanmalarında fayda var. Otomobil kullanan gebeler mutlaka emniyet kemeri takmalı. Emniyet kemeri göğsün üzerinden ve göbeğin altından bağlanmalı. Havayoluyla seyahat edecek gebelerden 26’ncı haftadan sonra doktor raporu isteniyor.

Uçak yolculuğu üç saatten kısaysa ve gebelikle ilgili herhangi bir risk faktörü yoksa yolculuk sırasında hareket etmek, bol sıvı almak ve baldır egzersizleri yapmak yeterli. Yolculuğun daha uzun sürdüğü durumlardaysa bunlara ek olarak diz altı varis çorabı giyilmesi gerekiyor. Risk faktörleri taşıyan gebelereyse yolculuktan üç gün önce bebek aspirini alması öneriliyor.

SPOR ZARARLI MI?

Spor yapılmasının gebeliğin seyrini olumsuz olarak etkilediğine dair herhangi bir kanıt yok. Profesyonel sporcularda bile gebelik genelde normal seyrediyor. Uzun mesafe koşucuların gebelik süresince spora devam ettiği durumlarda bile normal gebelik sonuçları bildiriliyor. Aksine bir gereksinim (kanama, erken doğum riski, çoğul gebelik, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi) olmadığı takdirde spora devam edilebilir. Yer hareketleri, hafif ağırlık çalışmaları, yüzme, tenis gibi sporlarla uğraşılabilir. Koşu bandı, pilates yapabilir, bisiklete binebilir ve kürek çekebilir.

GEBELiKTE DiŞ TEDAViSi Gebeliğin ilk üç ayı ve son ayı hariç gerekli diş tedavisi (dolgu, çekim vs.) yaptırılabilir. Önemli olan bu tedaviler sırasında gebelikte kullanılabilecek ilaçların tercih edilmesi.