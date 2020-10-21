Mısır Düdüklü Tencerede Nasıl Haşlanır, Kaç Dakikada Pişer?

Mısır genel olarak haşlama üzerinden ele alınmakta ve hazırlanmaktadır. Tabii bu konuda gerekli unsurları ele almak ve yine belli dakika içerisinde pişirmek çok önemlidir. Doğru kıvamı yakalamak ve mısırın tadını kaçmaması için, düdüklü tencerede dikkatli şekilde pişirme işlemi yapılmalıdır.

Mısır Düdüklü Tencerede Nasıl Haşlanır?

Mısır düdüklü tencerede haşlanırken dikkat edilmesi ve uygulanması gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

- Öncelikle düdüklü tencereye sığacak kadar mısırların püskülleri ve yaprakları çıkarılmalıdır.

- Bu noktada yapraklar atılmamalıdır. Çünkü haşlama anında yapraklar buhar tutmak için mısırların üstüne yerleştirilir.

- Mısırlar daha sonra tam olarak ya da bölünmek suretiyle sığacak şekilde düdüklü tencereye yerleştirilmelidir.

- Mısırların üzerinde iki veya üç parmak kadar yukarıda olacak biçimde su eklenmelidir.

- Ardından mısırların üzerlerin mısır yaprakları ile tamamen örtülmelidir.

- Yaklaşık olarak 60 dakika kadar düdüklü tencerede pişirin.

Bu işlem yapılırken haşlama esnasında mısıra kesinlikle tuz atılmamalıdır. Çünkü eğer bu yapılırsa o zaman eklenen toz haşlama süresini uzatır. Eğer mısır tuzlu şekilde yenmek istemiyorsa, o zaman haşlandıktan sonra tuz eklemek suretiyle tüketilebilir.

Bütün bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra yaklaşık olarak 30 ile 60 dakika arasında işlemek suretiyle mısırlar hazır hale getirilebilir. Burada pişirme süresi mısırların büyüklüğüne ve tazeliğini bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Belirli aralıklarla gözlemlemek suretiyle mısırın pişip pişmediği anlaşılabilir. Daha sonra mısırlar afiyetle tüketilebilir. Ayrıca mısırları tencereye sığacak kadar yerleştirmeye özen gösterilmelidir. Mısırlar sıkıştırılmamalı ve su içerisinde rahatça hareket etmelidir.