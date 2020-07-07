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07.07.2020 - 12:15 |

Morina balığı kolajeni ile cildinize hayat verin

Vücut proteinlerinin %30'dan fazlasını oluşturan kolajen cildin temel yapısının da %75'ini oluşturur. Yaş aldıkça, vücudun kolajen üretme kapasitesi düşerken, buna bağlı olarak ciltte kuruluk, kırışıklık ve elastikiyet baş gösterir. Morina balığı kolajeni vücudun artan kolajen eksikliğini yerine koymayı hedefliyor ve vücudun kendi kolajen üretimini destekliyor.

Morina balığı kolajeni ile cildinize hayat verin
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Yaş aldıkça, vücudun kolajen üretme kapasitesi düşerken, buna bağlı olarak ciltte kuruluk, kırışıklık ve elastikiyet baş gösterir. Morina balığı kolajeni vücudun artan kolajen eksikliğini yerine koymayı hedefliyor ve vücudun kendi kolajen üretimini destekliyor. 

Morina balığı kaynaklı kolajen sayesinde cilt nemini artıran, elastikiyeti ve sıkılığı destekleyen, ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünün azalmasına yardımcı oluyor.

İçeriğinde bulundurduğu prolin ve glisin amino asitleri ile vücudun kendi kolajen üretimini teşvik ediyor.

Ürün, saç ve tırnakların sağlıklı görünümüne kavuşmasını desteklerken aynı zamanda eklemler,kas ve iskelet sistemi üzerinde de olumlu etkilere sahip.

Morina balığı kolajeni ile cildinize hayat verin

Naturalift Likit Morina Balığı Kolajeni'nin içeriğinde ayrıca ideal oranda Mango ekstresi, Koenzim Q10, C Vitamini Hyalüronik Asit, E vitamini, Çinko, B6 Vitamini, Bakır,Bioperine, Pirnç Ekstresi, Oolong çayı Ekstresi ve Ispanak Ekstresi de yer alıyor.

Her sabah aç karna bir bardak morina balığı kolajeni tüketimi, anti-aging etkiyle kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltmaya yardımcı olurken ışıltılı ve sıkı bir cilt görünümünü teşvik ediyor. Ayrıca, anti-glikasyon etkisiyle yaşlanma karşıtı özelliğe, anti-oksidan etkisiyle hücre içi dışı hasarları önlemeye destek veriyor.

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