Mortalite Nedir? Tıpta Mortalite Hızı Ve Mortalite Oranı Nasıl Hesaplanır?

Mortalite kelimesi Latince Mors yani ölüm kelimesinden gelmektedir. Bilimde hastalıkların sınıflandırılması ve ölçülmesi için farklı yöntemler bulunmaktadır. Sınıflandırma ve ölçme işlemlerinde hastalık, ölüm ve sağlık oranlarının ölçümü yapılmaktadır.

Mortalite Nedir?

Mortalite ölüm ve ölümlülük durumudur. Bu ölçüt genelde topluluk için kullanılmaktadır. Mortalite hızı, bir hastalık nedeni ile ölümün toplam nüfusa bölümü ile hesaplanır.

Mortalite oranı diğer bir ismi ile kaba ölüm hızı çoğunlukla senelik hesaplanan bir olgudur. Bu oran 1000 kişide ölüm sayısının hesaplanmasıdır. Belli bir süre içerisinde hastalık sebebi ile ya da kendiliğinden gelişen ölüm oranlarının mevcut durumdaki ortalamaya bölünerek sonrasında sonucun 1000 ile çarpılması sayesinde elde edilmektedir. Oranlar çoğunlukla senelik bir şekilde hesaplanmaktadır.

Mortalite Ölüm ölçütleri şu şekildedir:

Kaba ölümlerdeki hız

Ana ölüm hızları

Özel ölüm hızları

Ölüm doğumların ölçümü

Fatalite hızları

Ölü doğumların hızı

Orantılı Ölüm hızı

Perinatal ölüm hızı

Bebek ölümlerindeki hız

Tıpta Mortalite Hızı ve Mortalite Oranı Nasıl Hesaplanır?

Mortalite ve ölüm istatistikleri hesaplamalarında istatistik kaynakları şu şekildedir;

MERNIS

Klinik ve hasta kayıtları

İşyerlerindeki kayıtlar

Belediyelerde bulunan kayıtlar

Sigortadaki kayıtlar

Nüfus kayıtları

Hastalık bildirimleri

Ölüm istatistiği

Epidemiyolojik izlemler ve çalışmalar

Kaba hızların ölçümlerinde genelde bir yıl içerisindeki bir bölgedeki ölüm sayıları kaba ölüm hız olasılıklarının hesaplanmalarında kullanılır. Ölüm olasılığı yaşın artması ile birlikte artar. Bu sebeple yaş gruplarına göre hesaplamalar yapılması gerekmektedir.

Özel ölüm hızlarında, nüfusun farklı gruplamalarındaki ölüm olasılığı hesaplanmaktadır. Bu durum yaşa, cinsiyete ve ırka göre değişkenlik göstermektedir.