Mortalite Nedir? Tıpta Mortalite Hızı Ve Mortalite Oranı Nasıl Hesaplanır?
Hastalık oluşumlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve gruplardaki değişimlerinin belli aralıklar ile ölçülmesi geleceği tahmin etmek açısından önemlidir. Nüfus yapısının anlaşılabilmesi açısından da hastalık ve ölüm oranlarının ölçülmesi gerekmektedir. Mortalite nedir? Tıpta mortalite hızı ve mortalite oranı nasıl hesaplanır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Mortalite kelimesi Latince Mors yani ölüm kelimesinden gelmektedir. Bilimde hastalıkların sınıflandırılması ve ölçülmesi için farklı yöntemler bulunmaktadır. Sınıflandırma ve ölçme işlemlerinde hastalık, ölüm ve sağlık oranlarının ölçümü yapılmaktadır.
Mortalite Nedir?
Mortalite ölüm ve ölümlülük durumudur. Bu ölçüt genelde topluluk için kullanılmaktadır. Mortalite hızı, bir hastalık nedeni ile ölümün toplam nüfusa bölümü ile hesaplanır.
Mortalite oranı diğer bir ismi ile kaba ölüm hızı çoğunlukla senelik hesaplanan bir olgudur. Bu oran 1000 kişide ölüm sayısının hesaplanmasıdır. Belli bir süre içerisinde hastalık sebebi ile ya da kendiliğinden gelişen ölüm oranlarının mevcut durumdaki ortalamaya bölünerek sonrasında sonucun 1000 ile çarpılması sayesinde elde edilmektedir. Oranlar çoğunlukla senelik bir şekilde hesaplanmaktadır.
Mortalite Ölüm ölçütleri şu şekildedir:
- Kaba ölümlerdeki hız
- Ana ölüm hızları
- Özel ölüm hızları
- Ölüm doğumların ölçümü
- Fatalite hızları
- Ölü doğumların hızı
- Orantılı Ölüm hızı
- Perinatal ölüm hızı
- Bebek ölümlerindeki hız
Tıpta Mortalite Hızı ve Mortalite Oranı Nasıl Hesaplanır?
Mortalite ve ölüm istatistikleri hesaplamalarında istatistik kaynakları şu şekildedir;
- MERNIS
- Klinik ve hasta kayıtları
- İşyerlerindeki kayıtlar
- Belediyelerde bulunan kayıtlar
- Sigortadaki kayıtlar
- Nüfus kayıtları
- Hastalık bildirimleri
- Ölüm istatistiği
- Epidemiyolojik izlemler ve çalışmalar
Kaba hızların ölçümlerinde genelde bir yıl içerisindeki bir bölgedeki ölüm sayıları kaba ölüm hız olasılıklarının hesaplanmalarında kullanılır. Ölüm olasılığı yaşın artması ile birlikte artar. Bu sebeple yaş gruplarına göre hesaplamalar yapılması gerekmektedir.
Özel ölüm hızlarında, nüfusun farklı gruplamalarındaki ölüm olasılığı hesaplanmaktadır. Bu durum yaşa, cinsiyete ve ırka göre değişkenlik göstermektedir.