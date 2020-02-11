Mozaik pasta tarifi-Mozaik pasta nasıl yapılır?
Kolay mozaik pasta tarifi için malzemeleri hazırlayın! Kimileri için mozaik pasta deyince akan sular durur. Özellikle tatlı krizleri yaşayanlar için oldukça pratik olan mozaik pastayı evinizde kolayca yapabilirsiniz. Peki, mozaik pasta nasıl yapılır? İşte mozaik pasta, mozaik kek tarifi...
Özellikle tatlı krizleri yaşayanlar bilir, mozaik pasta o tatlı krizlerinde akla en çok gelen lezzetlerden biridir. Eğer bir de güzel yapılmışsa tadından yenmez desek yeridir. Evinizde çok kolay mozaik pasta tarifi hazırlayabilirsiniz. Yapımı zaman almayan mozaik kek için malzemeleri şimdiden hazırlayın! Peki, mozaik pasta nasıl yapılır? İşte mozaik pasta, mozaik kek yapımı...
Mozaik pasta malzemeler:
-2 paket pötibör bisküvi
-1 bardak süt
-2,5 yemek kaşığı kakao
-5 Kaşık şeker
-3 kaşık tereyağı
-Eritilmiş
-Ceviz
-Fındık
Mozaik pasta yapımı:
-Öncelikle pötibör bisküvileri un ufak etmeden kırın. Bir tavada erittiğiniz tereyağının üzerine diğer tüm malzemelerinizi yani kırılmış bisküvileri, şeker, süt, kakao, fındık ve cevizi ekleyin.
-Tüm malzemeler eşit şekilde karışıncaya kadar yoğurun.
-Daha sonra iyice karıştırdığınız bu karışımı streç film üzerine dökün ve rulo şekli verin ve buzluğa koyun.
-2 saat kadar bekledikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.