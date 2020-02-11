Mozaik pasta tarifi-Mozaik pasta nasıl yapılır?

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SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Gün içinde çalışma arkadaşlarınızla çatışmalar yaşayabilirsiniz. Sakinliğinizi korumaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili plan yapmanız iyi olacaktır. Dikkatsizlikten dolayı karşınızı çıkacak eksiklikleri önlemiş olursunuz. Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Başkalarından destek alabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi ifade etmek isterken, fikri sabit davranmamaya özen göstermelisiniz. Yaşanacak huzursuzluklar sizin de tadınızı kaçırabilir. İhmalden kaynaklı hatalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Riskli işlere girişmeyin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün eski konular gündeme gelebilir. Bu durum aile içinde huzursuzluğa neden olabilir. Konuşmalarınızla karşınızdakileri daha fazla öfkelendirmemeye özen göstermelisiniz. İç sesinizi dinlemeye çalışın. Gün içinde hatalı değerlendirmelere karşı dikkatli olmakta fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda daha özenli yaklaşmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yoğun ve hızlı iletişimden kaynaklı problemler yaşanabilir. Hatalara karşı daha anlayışı olmanız gereken bir gündesiniz. Yaşanan çatışmalardan dolayı hassasiyetiniz artabilir. Zihinsel huzursuzluk nedeniyle olay yerinden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili huzursuz durumlar yaşayabilirsiniz. Ailevi konularda yaşanacak çatışmalar gündeminizi meşgul edebilir. Olaylarla ilgili iç sesinizi dinlemeniz size doğru yolu gösterecektir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destek sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenebilirsiniz. Yeni niyetler içinde olacağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda öfkenizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Üstlerinizle olan iletişimde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. İhmal ettiğiniz konular sizi zorlayabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yabancılarla ilgili bilemediğiniz konularda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınız gündeminizi meşgul edebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz işlerde hatalı değerlendirmeler yapmamaya özen gösterin. Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ortaklı konularda huzursuzluklar gündeme gelebilir. Öfke ile karar vermemelisiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı arka plana atmamaya özen gösterin. İhmalden ötürü hatalar olabilir. Uğraştığınız konular hakkında değerlendirmelerinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Ümit ettiğiniz konulara yönelmek isteyeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. Hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çalışacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde hatalı değerlendirmeler yapmamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde eşinizle çatışma içinde olabilirsiniz. Bu durumu iş hayatınıza yansıtmamaya dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Uluslararası konular ve medya gündeminizi meşgul edebilir. Yeni ufuklara açılmak için hevesli olabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla iletişim içinde olacağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları ihmal etmemeye özen gösterin. Çalışma arkadaşlarınızla çatışmaya girmemeye çalışın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sizi krize sokan konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. Parasal konuları ihmal etmeyin. Hatalı vereceğiniz kararlar sizi birçok yönden bağlayabilir. Kendinizi ifade etmeye çalışırken daha fazla öfkeleneceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Gün içinde akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku Devamını Oku