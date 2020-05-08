Muhallebili Güllaç tarifi ve malzemeleri! Muhallebili Güllaç yapılışı
Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler Muhallebili Güllaç konusunda hünerlerini sergileyecek. Haftanın finali öncesinde Muhallebili Güllaç konusunda en başarılı olan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olurken haftanın finalinde ise beş altın bilezik için büyük avantaj sağlayacak. Peki Muhallebili Güllaç nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler haftanın finali öncesinde Muhallebili Güllaç konusunda hünerlerini sergileyecek. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Muhallebili Güllaç'ı en güzel yapan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olurken haftanın finali öncesinde büyük avantaj sağlayacak. Peki Muhallebili Güllaç tarifi ve malzemeleri nelerdir, Muhallebili Güllaç nasıl yapılır?
MUHALLEBİLİ GÜLLAÇ MALZEMELERİ
Muhallebisi için:
1 lt süt
9 yemek kaşığı toz şeker
4 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
1 poşet krem şanti
1 paket vanilya
Güllaç için:
8 adet güllaç yaprağı
1 litre süt
1, 5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
Arası için:
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz
Muhallebili Güllaç Tarifi Yapılışı
Muhallebisi için tencereye süt, şeker, nişasta ve un alınır kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirilir.
Koyulaşınca ocaktan alınıp vanilya eklenip karıştırılır. Ara ara karıştırarak ılıması sağlanır.
Ilık muhallebiye 1 poşet toz krem şanti eklenerek güzelce karıştırılır.
Güllaç için süt ve şeker tencereye alınıp şeker eriyene kadar ısıtılır. 1 paket vanilya eklenip karıştırılır. El yakmayacak sıcaklıkta olması gerekiyor.
Güllaç yaprakları 4 e bölünerek kaba yerleştirilir.
Üzerine bir kepçe süt gezdirilir. Yumuşaması için bir kaç saniye beklenir.
Üzerine diğer güllaç yaprağı serilir. Ve yine süt gezdirilir. 5 yaprak bu şekilde tamamlandıktan sonra hazırlanan muhallebi gezdirilir.
Muhallebinin üzerine ceviz serpilir.
Kalan 4 yaprak güllaçta yine aynı şekilde aralarına süt gezdirilerek yerleştirilir.
Üzeri streç ile kapatılarak 2-3 saat dolapta dinlendirilir, istenilen şekilde süslenerek dilimleyip servis edilir.