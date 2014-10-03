Mumyalanmış fetüs bulundu!

Bölgede meydana gelen 6.3 şiddetindeki deprem sonrasında pek çok insan vücuduyla birlikte mumyalanmış bir fetüs bulundu. Fetüsün üzerindeki işaretler anne karnında cerrahi müdahaleyi gösteriyor. Detaylı araştırma geçtiğimiz Ağustos ayında Uluslararası Osteoarkeoloji Dergisi'nde yayınlandı. İşte araştırmaya göre olayın gerçek yüzü.





2009 yılının Nisan ayında İtalya L'aquila'da meydana gelen bir deprem 300'den fazla kişinin ölmesine yol açarken pek çok evin yıkılmasına da neden oldu. Yakınlardaki bir kasaba olan Casentino'da yaşanan yıkım sonrasında ise mumyalanmış fetüs yıkıntılar arasında keşfedildi.

Kasabadaki St. John Kilisesi'nin tabanı çökünce ortaya çıkan yeraltı odalarında mumyalanmış insan bedenleri bulundu. Mumyalar arasında 1840'lı yıllara uzanan bir fetüsün de olduğu ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar röntgen altında mumyayı incelediklerinde ise fetüsün iskeletinin birbirinden ayrılmış olduğunu ortaya çıkardı. Kafatası omurgasından ayrılmış olan fetüsün kollarının da eklemlerinden ayrıldığı gözlemlendi. Uzmanlar bu tür bir cerrahi müdahalenin izine daha önce rastlamadıklarını belirtti. Mumyayı inceleyen uzmanlardan Ruggero D'Anastasio Live Science'a yaptığı açıklamada bunun embriyotomi yapılmış bir fetüse benzediğini belirtti. Embriyotomi, fetüs anne karnında öldükten sonra vajinal yolla bebeğin çıkarılması işlemidir. Embriyotomi esnasında ölü fetüsün parçalara ayrılarak çıkarılması söz konusu olabilir.

Çeviri: Gizem Aydoğan





