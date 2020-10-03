EVİNİZDE AİLECE KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMENİZİ SAĞLAYACAK ÖNERİLER

Aşağıda sıralanan etkinlikleri çocuklarınızla beraber yaparak, evde geçirdiğiniz zamanın kalitesini arttırabilirsiniz.

Yapboz

Parçadan bütüne gitmenin güzel örneklerinden olan yapboz, çocuk ve yetişkinler için oldukça faydalı bir etkinliktir. Yapboz çocukların dikkatlerini toplama, motive olma, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu sağlama, akıl yürütme ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Çocuğunuzun yaşına uygun yapboz alarak işe başlayabilirsiniz. Ailece yapboz parçalarını bir araya getirerek bitirdiğiniz görseli çerçeveleterek evinizin bir duvarına asabilirsiniz.

Masabaşı Kutu Oyunları

Yılbaşı akşamlarında veya özel günlerde oynanan oyunları çoğumuz hatırlarız. Amiral battı, tombala bu oyunların ilk akla gelenleridir. Günümüzde ise ailece oynayabileceğiniz birçok masa başı kutu oyunları bulunmaktadır. Bu oyunlar, çocukların stratejik düşünme, akıl yürütme, sırasını bekleme ve takip etme, oyun içi eğitici bilgileri öğrenme, kazanma ya ada kaybetme duygusunu yaşama gibi kazanımların gelişmesine yardımcı olur. Aile içi iletişimin güçlenmesi ve zamanın kaliteli geçmesini sağlar.

Karaoke

Ailece müzik eşliğinde eğlenmeye ve sevdiğiniz şarkıları çocuklarınızla beraber söylemeye ne dersiniz. YouTube video oynatma sitesinin arama kısmına karaoke yazdığınızda birçok şarkının karaoke formatında hazırlandığı göreceksiniz. Sonrasında da size şarkınızı seçmek ve ailece eğlenmek düşecek.

Egzersiz

Hareketsiz kalan vücut zaman içerisinde hantallaşır. Bu durum da kişiyi tembelleştirir. Evde vakit geçirdiğiniz zamanlarda kilo almamak ve tembelleşmemek için evde spor yapmak şart. Egzersizlerinizi ailece yapmanızda çocuklarınızı da motive edecektir. Evde egzersiz için sabah ya da akşamları yemekten sonra ailece bir araya gelip spora başlayabilirsiniz. Bu konuda da yine YouTube video oynatma sitesinin nimetlerinden faydalanacağız. Evde egzersiz yazdığınızda sayamayacağınız kadar egzersiz kanalı karşınıza çıkacaktır.

Yoga

YouTube video paylaşım sitesinde yer alan Yoga Akademi TV, Anneysen TV v.b birçok video kanalından faydalanabilirsiniz.

Geleneksel Oyunlar

Evde çocuklarınızla oynayabileceğiniz birçok geleneksel oyun bulunmaktadır. Bunlardan ilk akla gelenler ise İsim-Şehir, S.O.S, Evet- Hayır, Anlat Bakalım, Şarkıyı Değiştir vb. daha birçok oyunu çocuklarınızla beraber oynayarak ailece çok eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

Aşçılık ve Pastacılık

Her evde bir şef vardır. Pastalar ve yemekler ondan sorulur. Ancak birbirinden lezzetli yemekler yapan annelerimizin neden minik rakipleri olmasın. Çocuklarla beraber tarif seçerek hep birlikte mutfağa girebilir ve işbirliği yaparak lezzetli bir yemek yapabilirsiniz.

Görüntülü Sohbetler

Uzaktaki aile büyükleri ve sevdiklerinizle görüntülü konuşmalar yapabilir, hoş sohbetlerde bulunabilirsiniz. Ayrıca çocuklarınızın kuzenleri varsa onlarla bilgi yarışması yapmalarını, birbirlerine bilmece sormalarını, anlat bakalım oynamalarını da sağlayabilir sizde oyunlara dahil olabilirsiniz.

Mandala Boyama

Boya kalemlerini masanın ortasına koyun, çıktısını aldığınız mandala resminden kendinize ve çocuklarınıza dağıtın. Huzur ve dinginlik veren bir fon müziği eşliğinde Mandala boyaması yapın. Bu etkinlik gerginliğin azalmasına ve dinginlik kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Lego

Lego oyuncaklarıyla büyük yaştaki çocuklarınızla beraber yarış arabası, robot yapabilir, büyük şehirler inşa edebilirsiniz. Küçük yaştaki çocuklarınızla beraber hayal gücünüzü kullanarak legoları bir araya getirip ailece eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Kitap Okuma

Ailece kitap okuma etkinliği denince aklınıza ilk olarak herkesin kendi kitabını alıp belli bir süre boyunca sessizce kitap okuması gelebilir. Bu yöntemin yanında Okuvaryum, Bookself, Storyel v.b uygulamalarında veya Hikâye Dolabı Youtube kanalında yer alan bir kitabı seçip hep birlikte dinleyebilirsiniz.

Online Kursları

İlgi ve hedeflerinize uygun, kendinizi yetiştirmenizi sağlayacak bir çok online kurs bulunmaktadır. El işi, dijital çizim, resim, müzik, yabancı dil ve dahası… Çocuklarınızın ve kendinizin kişisel gelişimine katkı sağlayacak bir online kursa başvurabilir, uzmanlardan ders alabilirsiniz.

Sanal Müze Turları

Müzeye gidemiyorsanız müze ayağınıza gelsin. Çocuklarınızla beraber 360 derece sanal müze turlarıyla evinizde kültürel bir gezintiye çıkabilir, daha önce gitmediğiniz müzeleri keşfedebilirsiniz.

Meditasyon

Hayat kalitesinde artış, daha fazla enerji, motivasyon ve dinginlik için günde sadece 10 dakikanızı ayırmanız yeterli olacaktır. Çocuklarınızla beraber sessizce oturabileceğiniz bir alan bulun. Yere yada sandalyeye oturabilirsiniz. Sırtınız dik ve kasılmamış bir şekilde rahat bir pozisyonda oturun. Sonrasında ise meditasyon videolarında yer alan yönlendirmelere uymanız yeterli olacaktır.

İnstagram: @murat_atila_