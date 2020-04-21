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21.04.2020 - 14:09 |

Muzlu ekmek pişirirken herkesin yaptığı hatalar

Yurt dışında 'banana bread' olarak adlandırılan, ülkemizde ise 'muzlu ekmek' diye hitap edilen bu lezzet artık neredeyse tüm dünya tarafından biliniyor. Olgunlaşmış muzları değerlendirerek yapılan ve tatlı ekmek kıvamında olan muzlu ekmeği daha önce hiç denemediyseniz, verdiğimiz püf noktalar sayesinde mükemmel lezzete sahip bir muzlu ekmek yaratabilirsiniz. Peki, muzlu ekmek pişirirken herkesin yaptığı hatalar neler? İşte dikkat etmeniz gereken o hatalar... PEMBENAR ÖZEL

Muzlu ekmek pişirirken herkesin yaptığı hatalar

Kek değil, pasta değil... Ekmek kıvamında olan 'muzlu ekmek' daha önce hiç karşılaşmadığınız lezzeti size sunuyor. Olgunlaşmış muzları kullanarak yapılan ve daha çok rafine şekersiz sağlıklı bir ekmek olarak sunulan muzlu ekmeği evinizde denemek istiyorsanız bu hatalardan uzak durmanız gerekiyor. Gelin birlikte muzlu ekmeği pişirirken herkesin yaptığı hatalara göz atalım... 

Olgunlaşmış muz kullanmamak

Muzlu ekmeğin en önemli püf noktalarından biri olgunlaşmış muz kullanmak. Ekmeğe lezzeti ve dokuyu kazandıran tek şey olgunlaşmış muzlardır. Mutlaka muz ekmek pişirecekseniz tam kıvamında olgunlaşmış muz eklemeniz gerekir. Olgunlaşan muzlar ekmeğinizi daha tatlı yapacaktır ve böylece içerisine rafine şeker kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Muzun olgunlaştığını anlamak için üzerindeki kahverengi lekeleri kontrol edin.

Muzu hızlıca olgunlaştıran yöntem

Eğer muzlarınız olgunlaşma aşamasına gelmemişse ve hızlıca muzlu ekmek yapmak istiyorsanız, muzu hızlıca olgunlaştıracak bir yöntemi sizinle paylaşıyoruz. Kullanacağınız muzları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Fırını 300 dereceye kadar çıkarın ve  muzlar kahverengileşinceye kadar bekleyin. Bu yöntem tamamen mükemmel olmasa da, içerisindeki şeker miktarını yükseltecektir.

Muzlu ekmek pişirirken herkesin yaptığı hatalar

Muzlu ekmeği yaparken muzları ezmemek

Tamamen pürüzsüz muzlu ekmek yapmak istiyorsanız, karışımın içine muzları mutlaka ezerek ekleyin. Çatal yardımıyla ayrı bir kasenin içinde muzları ezin. Sakın büyük parçalar halinde bırakmayın.

Malzemelerin sıralamasını yanlış yapmak

Tüm hamur işlerinde olduğu gibi muzlu ekmek yaparken mutlaka kuru malzemeleri ayrı, ıslak malzemeleri ayrı bir kabın içinde karıştırın. Kuru bileşenleri, ıslan bileşenlere ekleyerek daha iyi bir kıvam elde edebilirsiniz.

Çok fazla un eklemek

Muzlu ekmeği hazırlarken uyguladığınız tarifte belirtilen un miktarı dışında un eklemeniz, ekmeğinizin sert olmasına neden olacaktır. Bu yüzden mutlaka tarife uyularak hareket edilmelidir.

Hamuru çok fazla karıştırmak

Muzlu ekmeği hazırlamak büyük titizlik gerektiriyor. Güzel, kabarık ve nemli bir ekmek elde etmek istiyorsanız, hamurunuzu çok karıştırmaktan vazgeçin. Karıştırdığınız zaman içerisindeki gluten gelişmeye başlar.  Gluten fazla geliştiğinde umduğunuz yumuşaklığı ve lezzeti yakalayamayabilirsiniz. Mikser yerine spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaşça karıştırarak ilerleyin.

Fırın kabını yeterince yağlamamak

Son aşamalardan biri de muzlu ekmeği pişirdikten sonra fırın kabından kolayca çıkarabilmek çok önemli. Hamurunu fırın kabına dökmeden önce mutlaka tereyağı ya da sıvı yağ ile kaplayın ve üzerine un serpin. Bunun yerine yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Ancak ilk yöntem daha kolay ve basit olacaktır.

Muzlu ekmek pişirirken herkesin yaptığı hatalar

Muzlu ekmeği yeterince uzun süre pişirmemek

En önemli noktalardan biride pişirme aşaması... Muzlu ekmeği 50-65 dakika arası 350 derece fırında pişirmeniz gerekir. Bu kadar uzun süre pişmesinin nedeni muzlarınızın ne kadar nemli olduğuna ve şeker içeriğine bağlıdır. Ekmeğiniz pişerken erken kontrol etmek sizin için avantaj olacaktır. Tamamen pişmiş olduğunu kontrol edene kadar fırından çıkarmayın. Kürdan yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Eğer kürdan temiz çıkarsa muzlu ekmeğiniz hazır demektir.

Muzlu ekmeği yeterince uzun süre soğutmamak

Muzlu ekmeği fırından çıkardıktan sonra dinlendirmeniz ve tamamen soğutmanız gerekiyor. İçerisindeki muzlar hamur ile eşleştiği için, karamelize olma eğilimindedir. Ekmeğinizi fırın kabından çıkarmadan önce 15-30 dakika arası bekletmeniz daha iyi sonuç almanıza neden olacaktır. Tamamen soğuduğun da tadının nasıl oturduğunu ve lezzetli olduğunu fark edeceksiniz.

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