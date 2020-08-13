Neden maske kullanmalısınız?

Maskenin doğru şekilde takılması ve maskenin ellenmemesi Covid-19’dan korunma açısından oldukça önemli.



Cerrahi maske, “damlacık” yolu ile bulaşan virüs, hastalık ve enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlayan bir tıbbi malzemedir. Cerrahi maskeler tek kullanımlıktır ve paylaşılmamalıdır.



1. Kurallara, bilime saygı

Covid-19 taşıyıcısı olup olmadığımızı bilmiyoruz. İnsanlar bu hastalığı, belirti göstermeseler bile bulaştırabilirler. Bu neden ile hem taşıyıcı olma hem de virüs kapma ihtimaline karşı maske kullanmalıyız.

2. Nezaket, empati

İletişim halinde olduğumuz kişinin kanserle mücadele eden bir çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu yaşlı bir annesi olup olmadığını bilmiyoruz. Biz sağlıklıyken, onların sağlığı yerinde olmayabilir. Bağışıklığı zayıf kişileri korumak, toplum sağlığı açısından oldukça önemli.

3. Toplum sağlığı, sorumluluk

Yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız var. Covid-19’a karşı önlem almak; sosyal mesafeyi korumak, maske takmak ve ellerimizi yıkamak hepimizi korur.



Maskenin koruyuculuğu yüzde 100 değildir. Bu neden ile maske kullanımı mutlaka sosyal mesafe ve diğer korunma yöntemleri ile birleştirilmelidir.