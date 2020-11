Cilt bakımında vitaminler önemi

Güzel ve kırışıksız sağlıklı bir cildin sırrı, her şeyden önce doğru, dengeli bir beslenme ile belirlenmiştir. Vitaminler cilt yaşlanmasını yavaşlattığı, kırışık oluşumunu önlediği ve faydaları olduğu kanıtlanmıştır.

Günlük vitamin lhtiyacını besinlerle karşıladığımız gibi, cildimize de ihtiyacı olan vitamin içerikli ürünleri vermemiz gerekiyor. Artık günümüzde nemlendirici, bakım kremi ve serumların içeriğinde, cilt sağlığına faydalı kırışık oluşumunu önleyici, cilt yaşlanmasını yavaşlatan vitaminler kullanılıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken kurallar var. Vitamin içeriklli ürünleri kullanan kişilerin, hangi vitamin'in cildine yarar sağladığını bilmesi gerekiyor. Örneğin cilt yaşlanmasını yavaşlatanmı, kırışık oluşumunu önleyen mi veya cilt yağlanmasını azaltan sivilce akne oluşumunu önleyici mi ? Seçilecek ürünün cilt sorununa yönelik doğru olması çok önemlidir.

Hangi vitaminler cilt yaşlanmasını ve kırışıkların oluşumunu önlüyor

C vitamini en etkili Anti-Aging klasiğidir

C vitaminin cilde faydaları: C vitamini serbest radikallerle savaşarak hem cildin gençleşmesine katkı sağlıyor hem de cilde nem veriyor. Ayrıca kolejen sentezini arttırıyor. Ürün içerikli yüzeysel kullanıldığında ince çizgii ve kırışıklıkları önliyerek gideriyor. Cildin pigment ve yaşlılık lekelerinin rengini açıyor

Besinlerde vitamin C: Besin olarak sindirim yoluyla tüketildiğinde cilt ve vücut sağlığında son derece önem taşıyor. C vitamini içerikli gıdalar bol miktarda sebze ve meyvede bulunur. Özellikle kivi, greyfurt, çilek, potakal, limon, madalina, maydonoz, brokoli, kiraz, biber, domates ve kuşburnu gibi besinlerde bol miktarda bulunur. Örneğin 100 gr. kivi de 90 mg. C vitamini ihtiyacını karşılıyor.

Kırışıklıklara karşı E vitamini

E vitaminin cilde faydaları: E vitamini antioksidan olması fota-yaşlanma ve UV sonrası ciltteki hasarı önlüyor. Cildin nem tutma kabiliyetini yükseltiyor ve yumuşaklığını sağlıyor. Dış etkenlere karşı koruyucu bariyer tabakası oluşturarak kuvvetlendiriyor.

Besinlerde E vitamini: Zeytinyağı, balık, fındık, ceviz, tahıllar,yeşil sebzelerde ıspanak, kabak, lahana marul, deniz ürünlerinde ton balığı, sardalya, yumurta sarısı gibi besinler E vitamini kaynağıdır. Günlük bir avuç fındık, ceviz tüketirseniz E vitamini ihtiyacını karşılamış olursunuz.

Hücre yenilenmesini sağlayan vitamin B 3 ve B 9

B 3 ve B 9 vitaminlerinin cilde faydaları: Bu vitaminler cildin yenilenmesi ve hücre bölünmesini koruyucu özelliğini taşır. Vitamin B 3 cildin nem tutma kabiliyetini korur ve tekrar yağ tabakası oluşturarak kırışık oluşumunu önler. Vitamin B 9 hücre yenilenme özelliğini harekete geçirir.

Besinlerde B 3 ve B 9: B 3 yoğun olarak kırmızı et ve balıkta bulunur. B 9 ise yeşil yapraklı sebzelerde, kuru yemiş fıstık, badem, fındık ve narinciyelerde bol miktarda bulunur.

Vitamin A yaşlanma sürecini yavaşlatır

Vitamin A nın cilde faydaları: Vitamin A cilt için önemli vitamindir. Atrofi olgun ciltlerde sertleşmeyi yumuşatır ve elastikiyetini kaybetmiş cilt dokusunu kuvvetlendirir. Cildin doğal kolejen üretimini destekler ve özellikle A vitamini cildi gençleştirici, cilt kırışıklığı, lekeleri yok edici özelliğe sahiptir. A vitamini cilde doğrudan uygulanarak kırışık veya güneşe fazla maruz kalmaktan oluşabilecek cilt sorunlarına yönelik kullanılır. Vitamin A kür şeklinde uygulanır. Temiz cilde, vitamin A serum, sabah ve akşam uygulanır. Haftada bir vitamin A mask ile cilde masaj yaparak uygulanır ve mask 20 dakika bekletilir daha sonra fazlalığı kağıt mendille yüze pres şeklinde bastırarak alınır.

Besinlerde vitamin A: A vitamini içeren besinler, hayvansal ve bitkisel olarak iki gruptadır. A vitamini içeren hayvansal besinler, balıkyağı, yumurta, süt, tereyağı, peynir, karaciğer.

A vitamini içeren bitkisel besinler: Yeşil sebzeler A vitamini deposudur. Havuç, ıspanak, lahana, brokoli, biber ve yeşil sebzeler arasındadır. Portakal, kayısıi şeftali gibi meyveler A vitamini içerir. Bu besinleri tüketirsek ihtiyacımız olan A vitamini karşıyabiliriz.

Sağlıklı, kırışıksız güzel bir cilde sahip olmanın yolu, cilt ve vücudumuzun ihtiyaçlarını bilir kişilere danışarak, doğru seçimlerle hem vücut sağlığınız hem de cildinize uyuım sağlayan ürünleri belirlerler.Doğru ve iyi nemlendirilmiş bir cildin yanı sıra sağlıklı iyi beslenmiş bir vücut dış görüntüsüyle sağlık ve güzellik fışkırır.

Yanlış veya eksik beslenen ve bunun yanı sıra aşırı stresli kişilerin cildi bu eksilmeleri derhal yansıtır, bunu da görmemiz mümkün.

