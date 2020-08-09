Güneş sonrası cildinize yosun maskeleri

Güneş sonrası cildinizi yosun maskeleriyle canlandırın

Deniz yosununun cildimize sağladığı faydalar saymakla bitmez. Her şeyden evvel doğal bir şifadır, deniz yosununun içeriğinde A-B 1-B 2- B 6 ve C vitaminleri yoğunluktadır ve ayrıca iyot, potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum gibi tabii mineraller bulunur. Yosun maskelerini denizden gelen güzellik olarak tanımlayabiliriz.

Bu doğal şifanın cildimize sağladığı faydaları sıralarsak

1) Güneş sonrası kaybolan nemi tekrar geri kazandırır ve cildi serinletir

2) Cildi canlandırır

3) Cidin rengini açar

4) Ciltteki kızarık ve tahrişleri giderir

5) Deniz yosunu maskesi cilt yaşlanma sürecini yavaşlatır, yeni hücre oluşumunu destekler

6) Cilt yağlanmasını dengeler ve sivilce akne oluşumunu önler.

Güneş sonrası cildimizi yosun maskeleri ile canlandırma zamanı

Güneş sonrası yosun maskesi

Her cilt tipine uygun olan cool mask, özellikle güneşte bronzlaşan cildinize serinlik verir ve kaybolan nemi tekrar geri kazandırır. Yosun, okaliptus ve ada çayı içeriği ile cildi rahatlatır, sakinleştirir, cilt canli işıltılı renk alır.

Mask soft

Kuru ve hassas ciltlere yosun maskesi

Cilde yoğun nem kazandıran maske. Derin okyonuslardan elde edilen kırmızı ve kahverengi yosunlar ile güneşte kızaran ve hassaslaşan cilde nem kazandırarak, ciltte oluşan kızarıklığı alır.Vitamin C ve Hyaluron saure içeriği ile de cilt tazelenmiş canlı bir görünüme kavuşur.

Mask regulation

Yağlı cilt ve sivilcelere yosun maskesi

Bitki ekstreleri ve tabii mineral içeriği ile ısınarak cildi rahatlatır. Hafif ısınma özelliği olan yosun maskesi, cildin alt katmanlarını etkileyerek kandolaşımını hızlandırır ve yağ üretimini dengeler.

Mask medium

Olgun ciltlere Anti- Aging yosun maskesi

Havyar içerikli yosun maske. Cildi yapılandırır, yaşlanma sürecini yavaşlatır ve yeni hücre oluşumunu destekler. Cilt pürüzsüzleşir, tazelenir ve gençlik kazanır.

Mask enzym

Her cilt tipine uygun olan maskesi

Güneşten kuruyan, sertleşen ciltlere. Yosun ve papaya ekstreleri içeriği ile sert tabakayı yumuşatarak cildin geçirgenliği arttırır.

Mask whitening

Güneş lekelerini açan yosun maskesi

Yüksek oranda vitamin C ve böğürtlen içeriği ile güneşten oluşan, dengesizlikleri yatıştırır ve adım, adım güneş lekelerini açma özelliği olan yosun maskesşdir.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

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