Sonbaharda, cildinize ışıltı kazandırın

Yazın kuruyan, lekelenen, güneş ve deniz'in tuzlu suyundan yıpranan cildinizi yeniden nane özlü mask ile ışıltı kazandırın. Yaz sonrası, mevsimsel değişimden kaynaklanan zararlı etkiler yani, ciltte oluşan nem kaybı, kuruluk, yağlanma, lekelenme ve deri kalınlaşması gibi sorunlar yaşanıyor. Cilt özellikle sonbahar aylarında ışıltısını gözle görülür bir şekilde kaybeder. O halde cildinize uygulayacağınız nane özlü skın tightening mask ile cildinizi yeniden tazelenmiş, parlak ve ışıltılı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Bakım aşamaları

Temizleme: Bu dönemde cilt temizliğine önem vermek gerekiyor. Çünkü temizliğin ardından, cildinize uygulayacağınız bakım ürünleri ancak temiz ciltle iyi sonuç veriyor.

Cildinizi uygun temizleyicilerle temizleyin. Ardından tonikle silin, aşırı kuru ciltlerde sabun kullanmayın. Çünkü sabun cildin nemini ve yağını alarak dengesini bozar. Onun yerine köpük ya da temizleme jeli kullanın. Çok sıcak su kullanmayın hassasiyetini arttırır. Dolayısıyla her zaman ılık su kullanın.

Peeling: Sonbahar mevsimi peeling uygulamanın tam zamanıdır. Çünkü cilt 28 günde bir kendini yeniler. Yeni hücreler yüzeye harekete geçtikçe, cilt nemini kaybeder ve pul, pul dökülmeye başlar. Cildi ölü hücrelerden arındırmak için peeling yapmak gerekiyor. Böylece cilt sağlıklı ışıltıya kavuşur, siyah nokta komedon ve aknelerin oluşması engelenir geçirgenliği artar.

Peelingi tüm yüz, boyun ve dekolteye kadar sürün. Nemli parmak uçlarıyla dıştan içe doğru masaj yaparak yedirin. Ardından bol su ile durulayın ve kurulayın.

Maske: Peeling sonrası, cilt yorgunluğunu gideren, cilde anında tazelik, canlılık ve ışıltı kazandıran nane özlü skın tıghtening mask uygulayın. Bekleme süresi 25 dakika, daha sonra maskeyi temizleyin.

Yapılandırma: Mevsim geçişlerinde, cildimiz yapılanmaya ihtiyaç duyar. Öneğin Yazdan, sonbahar ve kış 'a Kış'tan, ilkbahar ve Yaz'a. Bahar aylarında cildimizi yapılandırıcı serumlarla hazırlarsak, önümüzde gelecek olan kış mevsimine hazırlamış oluruz. Tabii ki her cilt yapısına ve ihtiyacına uyumlu olmalıdır.

Nemlendirme: Serum sonrası, yine cildinize uyum sağlayan nemlendirici ile nemlendirin.

Beslenme: Vücut direncini yükselten, vücudunuza enerji veren gıdalarla bir beslenme programı uygulayın. Protein, karbonhidrat, bitkisel yağlar, vitaminler, mineraller ve su olmak üzere 6 gruptan oluşan beslenme programı olmalıdır.

Mevsimsel geçişlerinde, her türlü doğal ve mevsiminde besinlerden yararlanın. Sebze ve meyve, taze et, balık, süt, yoğurt, peynir, yumurta olarak çeşitli ve yeterli miktarda tüketin.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl.Kozmetisyen

Nesrin Sürer

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