Yeni gençleşme yöntemi nedir
Cilt yaşlanmasına karşı yeni yöntem
Dünyada gelişen teknoloji, koazmetik ve tıp da uzun araştırmalar sonucunda cilt yaşlanmasını önlemek ve korumak için başırılı, hızlı sonuçlanan Poratation yöntemi iğnesiz, neştersiz cilde gençlik kazandırıyor. Özellikle günümüzün modern ve bilgi çağı kadınların, doğal görünümün bozulmadan, Poratation yöntemine başvuranların sayıları azımsanmayacak derecede çoğunlukta. Yağ enjeksiyonuna, dolgu maddelerine kısacası kısacası estetik müdahaleye karşı zaman ayıramayan kadınlar. Ameliyatsız sağlıklı ve genç bir görünüme kavuşmak için, Amerika ve Avrupa da bu yöntemi tercih ediyor.
Nasıl uygulanıyor
Hücrelere ve dokuya düşük voltaj dalgaların uygulanmasıyla aktif etken maddeleri Poratation yöntemiyle 100 de 100 nüfuz etmesini sağlıyor. Ciltte yaşla birlikte eksilen kolejen, elastin, protein ve vitamin üretimini arttırıyor, cildin kendini onarmasıyla yeniden inşaa ediyor.
Cilde nasıl etki ediyor
Deri altının dolmasıyla, gevşeyen kaslar güçlenerek sıkılığı artyor, üst deride özellikle, alın,dudak üstü ve göz çevresinde oluşan kırışıklıkların derinliği azalarak cildin sıkılığı artıyor. Ciltte gerginleştirici etki yaratıyor ve ilk seans sonucunda etkisini gösteriyor.
Günümüzde erken yaşlanma, kırışmalar görülüyor sebepleri ?
Cildin erken yaşlanma etkilerini artıran faktörler var, zararlı güneş ışınların yanı sıra hava kirliliği, stres ve hormonlu gıdaların cildin bozulmasına ve yaşlanmasına yol açıyor. Böylece cildin depolama kapasitesi ve kolejen hidrofili azalması ile cilt esnekliğini yitiriyor, ayrıca deri kalınlaşıp kuruyor serbest radikallerden çabuk etkileniyor.
Poratation yöntemi, iç ve dış etkenlerin yol açtığı yaşlanmayı önleyip cilt altında yaşla birlikte eksilen kolejen, elastin ve vitaminleri tamamlıyor, hücre taşları onarılıp dolduralarak yeniden inşaa ediyor. Böylece yüzün yani cildin erken kırışması, yaşlanmasını önlüyor, derin kırışıllıklar dolarak açılıyor cilt sağlıklı ve daha genç bir görünüme kavuşturuyor.
Bu yöntem kimlere uygulanır
25 yaş itibaren cilt yaşlanmasını önlemek ve korumak isteyen, neşter, iğneyi tercih etmeyen herkese önerilir.
Seans aralıkları ve süreleri ne kadardır
Cildin yapısına ve yaşına göre 3 ile 6 seanslar şeklinde uygulanır
Kalıcılığı ne kadar sürer
Cildin güzelliğini, kalıcılığını önerilen tavsiye ve ev bakımlarıyla sürdürülür, yılda bir kez tekrarlandığında kalıcılığı yıllarca sürer.
Sizlere bu hafta cildimiz ve yenilikler hakkında bilgi aktardım, artık İstanbulda Poratation yöntemi uygulanmaktadır.
Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile
Int. Dipl. Kozmetisyen
Nesrin Sürer
www.enesbioestetikcenter.com