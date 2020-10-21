Yeni gençleşme yöntemi nedir

Cilt yaşlanmasına karşı yeni yöntem

Dünyada gelişen teknoloji, koazmetik ve tıp da uzun araştırmalar sonucunda cilt yaşlanmasını önlemek ve korumak için başırılı, hızlı sonuçlanan Poratation yöntemi iğnesiz, neştersiz cilde gençlik kazandırıyor. Özellikle günümüzün modern ve bilgi çağı kadınların, doğal görünümün bozulmadan, Poratation yöntemine başvuranların sayıları azımsanmayacak derecede çoğunlukta. Yağ enjeksiyonuna, dolgu maddelerine kısacası kısacası estetik müdahaleye karşı zaman ayıramayan kadınlar. Ameliyatsız sağlıklı ve genç bir görünüme kavuşmak için, Amerika ve Avrupa da bu yöntemi tercih ediyor.

Nasıl uygulanıyor

Hücrelere ve dokuya düşük voltaj dalgaların uygulanmasıyla aktif etken maddeleri Poratation yöntemiyle 100 de 100 nüfuz etmesini sağlıyor. Ciltte yaşla birlikte eksilen kolejen, elastin, protein ve vitamin üretimini arttırıyor, cildin kendini onarmasıyla yeniden inşaa ediyor.

Cilde nasıl etki ediyor

Deri altının dolmasıyla, gevşeyen kaslar güçlenerek sıkılığı artyor, üst deride özellikle, alın,dudak üstü ve göz çevresinde oluşan kırışıklıkların derinliği azalarak cildin sıkılığı artıyor. Ciltte gerginleştirici etki yaratıyor ve ilk seans sonucunda etkisini gösteriyor.

Günümüzde erken yaşlanma, kırışmalar görülüyor sebepleri ?

Cildin erken yaşlanma etkilerini artıran faktörler var, zararlı güneş ışınların yanı sıra hava kirliliği, stres ve hormonlu gıdaların cildin bozulmasına ve yaşlanmasına yol açıyor. Böylece cildin depolama kapasitesi ve kolejen hidrofili azalması ile cilt esnekliğini yitiriyor, ayrıca deri kalınlaşıp kuruyor serbest radikallerden çabuk etkileniyor.

Poratation yöntemi, iç ve dış etkenlerin yol açtığı yaşlanmayı önleyip cilt altında yaşla birlikte eksilen kolejen, elastin ve vitaminleri tamamlıyor, hücre taşları onarılıp dolduralarak yeniden inşaa ediyor. Böylece yüzün yani cildin erken kırışması, yaşlanmasını önlüyor, derin kırışıllıklar dolarak açılıyor cilt sağlıklı ve daha genç bir görünüme kavuşturuyor.

Bu yöntem kimlere uygulanır

25 yaş itibaren cilt yaşlanmasını önlemek ve korumak isteyen, neşter, iğneyi tercih etmeyen herkese önerilir.

Seans aralıkları ve süreleri ne kadardır

Cildin yapısına ve yaşına göre 3 ile 6 seanslar şeklinde uygulanır

Kalıcılığı ne kadar sürer

Cildin güzelliğini, kalıcılığını önerilen tavsiye ve ev bakımlarıyla sürdürülür, yılda bir kez tekrarlandığında kalıcılığı yıllarca sürer.

Sizlere bu hafta cildimiz ve yenilikler hakkında bilgi aktardım, artık İstanbulda Poratation yöntemi uygulanmaktadır.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

www.enesbioestetikcenter.com