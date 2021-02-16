Nezleye Ne İyi Gelir, Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer? Nezleyi En Hızlı Ne Geçirir?
Nezle, virüsler nedeni ile ortaya çıkan burun ve boğaz hastalıklarıdır. Günümüzde 200'den fazla virüsün nezleye yol açtığı tespit edilmiştir. Hastalığın oluşmasına neden olan başlıca virüsler, coronavirüsler, rinovirüsler, adenovirüsler ve RSV'dir. Nezle, genellikle sonbahar ve kış aylarında daha çok yaygınlaşan bir hastalıktır. Nezlenin kuluçka süresi ise, 24-72 saattir. Nezle nedir? Nezleye ne iyi gelir ve nasıl geçer? Gibi merak edilen pek çok soruyu sizler için derledik.
Nezle, genellikle 1 hafta süren bir soğuk algınlığı çeşididir. Küçük çocuklarda bu süre daha da uzayabilir. Nezle, genellikle grip ile karıştırılır. Fakat nezle, gribe göre daha hafif seyreden bir hastalıktır. Nezle ile grip arasındaki en önemli fark, gripte burun akıntısı olmamasıdır.
Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer?
Soğuk algınlığının özel bir tedavisi yoktur. Hastada orta kulak enfeksiyonu, bronşit ve sinüzit gelişmemiş ise antibiyotik kullanılmaz. Hastalığın belirtileri genellikle 10 gün sürer. Bazı zamanlarda hastalık süresi biraz daha uzayabilir. Gerekli görüldüğü zaman soğuk algınlığı tedavisinde verilen ilaçlar nezle için de kullanılabilir. Fakat nezle olan kişinin evde bol bol dinlenmesi, bol su içmesi, bol miktarda C vitamini alması gerekir. Etrafa bulaşmayı önlemek için de maske kullanılabilir. El hijyenine çok dikkat edilmesi gerekir.
Nezleyi En hızlı Ne Geçirir?
Nezleyi en hızlı şekilde geçirmek için bol miktarda su içmeli ve olabildiğince dinlenmeye özen göstermelisiniz. Boğazınızı ısıtacak bitki çayları tüketerek bu süreci hızlı bir şekilde atlatabilirsiniz. Hastanın odasını nemlendirmek ve sık sık havalandırmak, hastanın kolay nefes almasını sağlar. Hastalık süresince bol miktarda meyve ve sebze tüketmek çok önemlidir. Nezle olan kişi mümkün olduğunca yatak istirahati yapmalıdır.
Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir?
Soğuk algınlığını evde geçirmek için yapabileceğiniz bazı bitki çayları ve iyileşmeyi hızlandırmak için tüketmeniz gereken bazı besinler bulunuyor. Hastalık sürecinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak, hastalığı daha kolay ve kısa süre içinde atlatmanıza yardımcı olur.
Nane limon
Zencefilli bal
Boğaz pastilleri
C vitamini
Tarçınlı ballı süt
Limonlu ıhlamur
Tavuk ve paça çorbası
Ekinezya çayı
Nezle Nasıl Bulaşır?
Nezle, hasta insanların burun ve boğaz salgılarının damlacık yolu ile etrafa saçılması sonrasında kişilere bulaşır. Nezle, özellikle de toplu yaşanılan ortamlarda kolaylıkla etrafa bulaşabilen bir hastalıktır. Nezleye yakalanmamak için bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak besinler tüketmeli, bol su içmeli ve hijyene daha çok özen göstermelisiniz. Bulaşıcılığı arttıran faktörler ise,
Hijyen yetersizliği (sık sık el yıkamamak, hasta kişilerin eşyaları ile temas etmek, kreşlerde oyuncakların yeterince temizlenmemesi)
Soğuk algınlığı geçiren kişilerle yakın temasta bulunmak
Yetersiz uyku
Kreş, okul, yuva, bakım evi gibi toplu yaşanılan yerler
Sigara içmek ve sigara içilen ortamda bulunmak
Bağışıklık sisteminin zayıf olması
Nezle Belirtileri Nelerdir?
Soğuk algınlığının belirti göstermesi, hastalığın kuluçka süresinde olduğunu gösterir. Kış aylarında artış gösteren nezle, genellikle grip ile karıştırılıyor. Belirtiler başladığı zaman uygun tedavi yöntemi uygulanarak kısa süre içinde hastalığın geçmesi sağlanabilir. Aynı zamanda hastanın evde bol miktarda dinlenmesi, meyve ve sebze tüketmesi, sıcak bitki çayları tüketmesi de nezlenin belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur.
Çok yüksek olmayan ateş
Halsizlik hissetme
Boğaz ağrısı ve boğazda yanma
Kuru öksürük
Hapşırma
Baş ağrısı
Halsizlik ve yorgunluk
Kulaklarda dolgunluk
Gözlerde sulanma ve yanma hissi