Nida İsminin Anlamı Nedir? Nida Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Nida isminin pek çok farklı anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre bu farklı anlamlar dört alt başlıkta incelenmektedir. Bu alt başlıklar bağırma, seslenme, ses verme ve çağırma olarak belirtilmektedir.



Nida Ne Demek?



Nida isminin daha iyi anlaşılabilmesi için içerdiği dört anlamı daha detaylı incelemek gerekmektedir. Ünlem anlamına gelen nida kelimesi incelendiğinde herhangi bir duyguyu, bir düşünceyi veya doğada meydana gelen bir sesin yansımasını ifade ettiği görülür. Bağırmak anlamına gelen nida kelimesi ise kişinin sesinin yüksek ve gür çıkmasını belirtmektedir.



Ses verme anlamına gelen nida kelimesi kişinin kendisine yöneltilen soruya cevap vermesini veya herhangi bir durumda çıkardığı sesi ifade etmektedir. Bunun yanında seslenmek anlamına gelen nida kelimesine bakıldığında birini uzak bir mesafeden bağırarak çağırmayı, cevap vermek için sesini çıkarmayı veya söylenen şeyi bir başkasına yöneltmeyi ifade etmektedir.



Bu anlamlara ek olarak Nida ismi dikkat çeken başarılı, önceliklerini belirleyebilen ve güçlü yönlerini öne çıkarmayı başaran birey anlamına gelmektedir. Nida isimli kişilerin gerçekleşen olayları çevrelerinde bulunan diğer insanlardan daha farklı gördüğü, yaratıcılıklarının gelişmiş olduğu ve çoğunlukla kalıplaşmış fikirlerden çok daha farklı fikirlere sahip oldukları ifade edilmektedir. Nida ismi kişilere bağımsız, kararlı ve azimli bir karakter kazandırmaktadır.



Nida İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Kayıtlara göre Kur’an’da hiçbir metinde Nida ismi kullanılmamıştır. Yani Kur’an-ı Kerim içerisinde Nida ismi yoktur. Buna karşın Nida ismi her iki cinsiyet içinde kullanılması caiz olan bir isim olarak gösterilmektedir. Bunun nedeni de dinimiz ile ve kültürümüz ile ters düşen bir anlam içermiyor olmasıdır.