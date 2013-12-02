Nil Karaibrahimgil hamile!

Üç yıl önce Mısır 'da Nil nehri kıyısında evlenen popçu Nil Karaibrahimgil ile reklamcı Serdar Erener çifti bebek bekliyor. Bir şarkısında “ Çocuk da Yaparım Kariyer de” diyen Karaibrahimgil, 4 aylık hamile...



Habertürk'ün haberine göre, yıllar önce bir GSM firmasının reklam filminde ‘Özgür Kız ’ olarak adını duyuran, ardından çıkardığı albümlerle binlerce hayran edinen popçu Nil Karaibrahimgil bebek bekliyor. 2010’da Mısır’da Nil Nehri kıyısında egzotik bir düğünle ünlü reklamcı Serdar Erener’le evlenen Karaibrahimgil 4 aylık hamile.



Bebeğin cinsiyetini saklıyor



On yıl önce çıkan ikinci albümündeki ‘Çocuk da Yaparım Kariyer de’ adlı şarkısı bir dönem kadınların sloganı olan 37 yaşındaki Nil Karaibrahimgil, hamilelik haberini sadece ailesi ve dostlarıyla paylaştı. Karaibrahimgil ile eşi Serdar Erener, bebeklerinin cinsiyetini sır gibi saklıyorlar.