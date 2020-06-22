Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRuh Sağlığı Haberleri Normalleşme sürecine psikolojimiz hazır mı?
22.06.2020 - 14:46 |

Normalleşme sürecine psikolojimiz hazır mı?

Yaklaşık üç aylık bir süreci geride bırakırken yavaş yavaş normal hayatımıza dönüşe başladık. Bu dönemde de hayatımıza sosyal mesafeye dikkat etmek, maske kullanımı, hijyen kurallarına riayet etmek gibi davranışlar, yeni normaller olarak ekleniyor. Yeni normal ne demek? Ne kadar sürecek? Acaba eski normalimize dönebilecek miyiz? Peki, biz bu sürece psikolojik olarak hazır mıyız? Normalleşme süreci, ‘Yeni normal’ tanımı bize ne hissettiriyor? Uzman Klinik Psikolog Tayyibe Gökçe, pandemi sürecini hem bedenen hem de zihnen sağlıkla geçirmek isteyenler için önemli bilgiler paylaşıyor.

Normalleşme sürecine psikolojimiz hazır mı?
ABONE OL

Evlerde geçirdiğimiz dönemi geride bıraktığımız yeni normal sürecinde farklı kaygılarla boğuşuyoruz. Özellikle kurallara uymayanlar yüzünden birçok kişinin endişe durumunun arttığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Tayyibe Gökçe, “Durumu daha önemseyerek yol almamız, kuralları esnetmeden ve es geçmeden devam etmemiz daha sağlıklı günler için önkoşul” diyor.

Eski rutine normal kurallarla dönmek kaygı yaratıyor

Uzman Klinik Psikolog Tayyibe Gökçe, yeni normali en basit haliyle, geçtiğimiz pandemi sürecini en az hasarla atlatmamızı sağlayacak kuralları barındıran ama normal hayatımızı da yaşamamıza ve sosyal hayatımızı sürdürmemize olanak sağlayacak değişimler olarak tanımlıyor. Bu sürecin hepimizi değişimler ve yenilikler katacağının altını çizen Gökçe, “Yaklaşık üç aylık bir sürecin sonunda evlerimizden çıkabilmek, evden çalışan kişilerin artık iş ortamlarına dönmeye başlaması, sosyal mesafeye uyarak da olsa ailelerimizle, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelebilmek bize iyi geldi. Ancak her ne kadar evlerimizde kalmaktan sıkılmış, sevdiklerimizle kavuşmayı istemiş olsak da eski rutinlerimize yeni normalin kuralları ile dönmek, sınırlanmak, devam eden bir pandemi sürecinin olması ve ne zaman biteceğinin bilinmemesi birçoklarımız için hala kaygı oluşturabilecek bir durum. Bu noktada şunu unutmamalıyız: Yeni normalin kurallarını uyguladığımız sürece normal hayatımıza dönmekte çekinmemize neden olacak bir şey yok” diyor.

Kaygılarla boğuşup, endişelerimizi kendimize yük etmeden önce düşünmemiz gereken şeyin kurallara uymanın bizi koruyacağı olduğunu hatırlatan Uzman Klinik Psikolog Tayyibe Gökçe, şunları söylüyor: “Kurallara uymanın bizi ve toplumu koruyacağını bilmek bizi rahatlatacak nokta olmalı. Tabii bu süreçte yeni normalin kurallarını esneten, hatta bu kurallara uymayan kişilerin olduğunu da görüyoruz. Bu kişiler ‘Bana bir şey olmaz’, ‘Ne olursa olsun’ ya da ‘Çok abartılıyor bu virüs olayı, başka nedenlerle de bir sürü insan ölüyor’ diyebiliyor ve kurallara uyarak normal hayatlarına dönmeye çalışan kişileri zor duruma sokuyor. Bu kişiler, hem virüsün yayılımı noktasında hem de insanların tekrar sosyal hayatlarına adapte olurken kaygı yaşamaları noktasında maalesef olumsuz etki oluşturabiliyor”

Bazı kişilerin önlemlere esnetmesi toplum sağlığını da riske eder

Kuralları uygulamayan kişilerin dünyayı etkisi altına almış ve hala artış ve ölüm oranlarıyla tehlikeli olan bu virüsü dikkate alma konusunda daha özenli olması gerektiğinin altını çizen Gökçe, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Evde kaldığımız aylar boyunca sıkıldık ve psikolojik olarak etkilendik. Artık eski düzenimize yeni normalin kuralları olmadan geçmek istiyoruz ama biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Bu kişilerin kendilerini de toplum sağlığını da riske attıklarını fark ederek kurallara uyma noktasında daha kontrollü olmaları gerekiyor. Yaşadığımız sürecin zorluğu, uzun zamandır evde kalışımız, sonu bilinmez bir yolda yürüyor oluşumuz tabii ki kaygı verici ve psikolojik olarak yorucu olabilir. Ancak önlemler noktasında esnetmek, bir şey olmayacağını düşünmek ya da abartıldığını düşünmek şu süreçte kendi sağlığımız için de toplum sağlığı için de doğru bir durum değil. Bu noktada durumu daha önemseyerek yol almamız, kuralları esnetmeden ve es geçmeden devam etmemiz daha sağlıklı günler için ön koşul.”

Uzman Klinik Psikolog Tayyibe Gökçe, uzun vadede sürekli evde kalmanın psikolojik olarak kişileri yıprattığını ama yeni normalin kurallarına da uyulması gerektiğinin altını çiziyor: “Bu süreçte bireysel önlemleri aldığımız, çevremizde kurallara uymayan kişiler olduğu zaman uyararak, uyarılarımız etkili olmuyorsa ortamdan imkan doğrultusunda uzaklaşarak ya da gerekli mercilere şikayetlerimizi yaparak yola devam etmemiz gerekiyor. İlk önceliğimiz bizim bireysel olarak kurallara uymamız. Kurallara uyduğumuz sürece süreci hem bedenen hem de ruhsal olarak sağlıklı bir şekilde geçirmemiz kolaylaşacak.”

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ailevi konularda kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Yeni kararlar alıp, ilerleyebileceksiniz. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde daha sezgisel olabilirsiniz. Karşılaştığınız olaylara karşı iç sesinizle yaklaşmalısınız. Akşam saatlerine doğru arkadaşlarınızla birlikte olmak size keyif verecektir. Yeni organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gündesiniz. İş hayatınızda yazışma ve konuşmanın yoğun olduğu zamanlar var. Uğraştığınız işlere yön kazandırabilir, sağlam olması için uğraş verebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayallere kapılmanız olası. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız konularda engelleri aşa bilirsiniz. Sorumluluklarınızın artması söz konusu olabilir. Öğlen saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz. Karar almak için uygun zamanlar olmayabilir. Akşam saatleri için organizasyonlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Niyetinizi ortaya koyup yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenecek zaman yaratacaksınız. Öğle saatlerinde kendinizi çok daha sezgisel hissedebilirsiniz. Hayallere kapılıp işlerinizi aksatmamalısınız. Akşama doğru arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminizi gizli kalmış olaylar etkisi altına alabilir. Psikolojinizi düzeltmek için iç sesinizi dinlemeniz gereken zamanlar olabilir. Yaşayacağınız olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili büyük bir çaba içerisinde olabilirsiniz. Akşama doğru keyif alacağınız ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz doğrultusunda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız organizasyonlara sevdiklerinizi de davet edebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebileceksiniz. Öğleden saatlerinde uğraştığınız işlere daha sezgisel yaklaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflere ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde kendinizi daha fazla akışa bırakmak isteyeceğini zamanlar olabilir. Akşama doğru arkadaşlarınızla sohbet etmek için buluşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heves içinde olduğunuz bir gündesiniz. Yabancılarla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak etkilendiğiniz konuların üzerinde araştırma yapacağınız zamanlar var. İşlerinize yeniden yön vermek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız kişilerle akşam birlikte olmak isteyebilirsiniz. Birlikte organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde işlerinizin ilerlemesi için çaba sarf edebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Endişelendiğiniz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Yenilenmek isteyeceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde dikkatiniz dağınık olabilir. Parasal açıdan yeni kararlar almamaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Açık düşmanlara karşı tedbirli olmanız gereken zamanlar var. Sabah saatlerinde uğraştığınız işlerde başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir. İlerleyen zamanlarda olaylara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Akşama doğru ise arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz yerlere gitmeyi tercih edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki karşılaştığınız engeller gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yönünüzü belirlemek isteyebilirsiniz. Öğlene doğru hayallere kapılacağınız zamanlar olabilir. Dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aşk ve yaratıcılık konusunda bugün sezgilerinizi kullanabileceksiniz. Sabah saatlerinde işlerinizi netleştirmek için planlama yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde sevgilinizle keyifli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanPanik atak ve kendi kendine yardımın ipuçları
Fit Gusto
Fit GustoKısır soslu tavuk
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşGüllere yaz bakımı nasıl yapılır?
Oğuz Kara
Oğuz Karaİşyerinde sosyal medya
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaBenliğin destekçisi baba
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazPinus Pinaster (Sahil çamı)
Tuğçe Çalışkanerler Ercan
Tuğçe Çalışkanerler ErcanEvde geri dönüşüme destek
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluYeni bir dönem başlıyor
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa21 Haziran 2020 Güneş Tutulması burçlara etkisi
Sibel Yücesan
Sibel YücesanPandemi döneminden bende kalan
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Normalleşme sürecine psikolojimiz hazır mı?

Normalleşme sürecine psikolojimiz hazır mı?

Boşanma süreci çocuğa nasıl anlatılmalıdır?

Boşanma süreci çocuğa nasıl anlatılmalıdır?

Yeşil kahve neden diğer kahvelerden daha faydalı?

Yeşil kahve neden diğer kahvelerden daha faydalı?

Bunları her gün yiyorsunuz fakat aç hissetmenize neden oluyorlar! İşte yerine yiyebileceğiniz 10 besin...

Bunları her gün yiyorsunuz fakat aç hissetmenize neden oluyorlar! İşte yerine yiyebileceğiniz 10 besin...

Sıradaki Haber