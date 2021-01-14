Kovid-19 ve nörolojik problemler

Kovid-19 virüsü 2019 aralık ayından bu yana hız kesmeden dünyada yayılmaya devam ediyor. Etkilenen kişi sayısı 100 milyona yaklaşmışken hastalığın sade akciğerleri tutmadığı vücudun geneline saldırarak özellikle kalp ve beyinde ciddi etkilenmeler yarattığını fark etmeye başladık.

Hastanede aktif olarak Kovid-19 vakası gördüğümüz kadar Kovid-19 geçirip beyinde bıraktığı etkilerle mücadele etmeye devam eden hastalarla da sık karşılaşıyoruz.

Beyindeki damarlarda tıkanıklığa yol açıyor

Kovid-19 aktif hastalık döneminde damarlarda pıhtılaşmayı hızlandırıyor. Bu durum da beyindeki ve vücuttaki damarlarda tıkanıklığına neden oluyor. Hastaneye Kovid-19 nedeniyle yatan hastalarda beyin damar tıkanıklıklarının sık görülmesi bu nedenledir. Özellikle inme açısından kalp ritim problemi, hipertansiyon, obezite, sigara, kullanımı gibi risk faktörleri olan hastalarımızda inmeyi engellemek için önlemler alıyoruz.

Kan sulandırıcı iğnelerle inme riski engelleniyor

Bu önlemlerden en önemlisi kan sulandırıcı iğnelerdir. Bazı hastalarımızda hastaneden çıktıktan sonra evde de bu iğneleri bir süre kullanmayı öneriyoruz. Kovid-19 geçiren hastalarımızın kan sulandırıcı tedavilerini aksatmamaları ve hekimlerinin önerdiği kadar ve önerilen sürede kullanmalarını öneriyoruz.

Şuur bulanıklığı, epilepsi nöbetleri ve hayal görme varsa dikkat!

Kovid-19 nadir de olsa beyne saldırarak meningoensefalit yani beyin iltihabı denen durumu yaratabiliyor. Bununla ilgili vaka bildirimleri tüm dünyadan geliyor. Meningoensefalit hastalığı şuur bulanıklığı, epilepsi nöbetleri ve hayal görmelere neden olabilir. Eğer Kovid-19 geçiren veya yakın zamanda atlatmış bir hastada bu belirtiler varsa hemen tam donanımlı bir hastaneye başvurulmalıdır. Bu durum kendi deneyimlerimize göre tedaviye iyi yanıt vermekte ve hastalık birkaç hafta içinde tam iyileşmektedir.

Kovid-19 sonrası ortaya çıkan bir başka şikayet de 'beyin sisi'

Kovid-19 enfeksiyonu sonrası hastalarda önemli bir oranda bildirilen bir diğer şikayet de beyin sisidir. Beyin sisi bir dikkat konsantrasyon sorunu, odaklanamama olarak tanımlanabilir. Bir grup hastamızda bu beyin sisi durumunun aylarca sürdüğünü, aile ve iş yaşamında sorunlara neden olduğunu gördük. Beyin sisinin hangi mekanizmayla meydana geldiği henüz bilinmemektedir. Ancak kendi deneyimlerime göre çok da tehlikeli bir durum olmadığını söyleyebilirim. Genelde dikkat ve konsantrasyonu artıran basit ilaçlara yanıt veren bir durumdur.

Demans hastaları daha fazla risk altında

Son olarak Kovid-19 açısından bazı hastalık gruplarının diğerlerine göre daha fazla miktar tehlike barındırdığını söyleyebilirim. Örneğin bunama yani demans hastaları bu gruplardan biridir. Salgın sırasında Kovid-19’a yakalanan demans hastalarının hastalıklarının daha hızlı ilerlediğini, unutkanlık düzeylerinin arttığı, hayaller görmeye başladıklarını ve yoğun uykusuzlukla karşılaştıklarını gördük. Bu nedenle özellikle bu grupların aşı yaptırmalarını şiddetle tavsiye ederim.

Sonuç olarak Kovid-19 enfeksiyonu birçok nörolojik tabloya neden olmakla birlikte bu tablolar genelde önlemlerle engellenebilir. Hastalarımızın mutlaka ilaçlarını tarif edildiği şekilde kullanmalarını ve aşılama ile ilgili yönlendirmelere uyup bir an önce aşılama yaptırmalarını öneriyorum.