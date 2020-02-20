Nuevo Tango'nun gözde orkestrası Tango Bardo Türkiye'de!

Tango'nun başkenti Buenos Aires'li müzisyenlerin oluşturduğu Orkestra; Fransa, İspanya, Japonya, Çin, Singapur, Tayland, Brezilya, Şili, Uruguay ve Arjantin’de en önemli tiyatrolarda konserler verdi ve büyük beğeni topladı. Yeni nesil (Nuevo) Tango gösterilerinin ve Mundial (Dünya Şampiyonası) yarışmacı koreografilerinin popüler orkestrası olan Tango Bardo, Türkiye’de ilk defa konser verecek.

Sevilen Tango eserlerini güçlü, ritmik ve kendilerine has süslemelerle bambaşka bir boyutta sunan Orkestra; eğlenceli sahne performanslarıyla gittikleri her ülkede büyük beğeni topluyor.

Dünyanın en büyük Tango festivallerinden biri olan “tanGO TO İstanbul' kapsamında İstanbul'a gelecek Orkestra; Milonga performansının yanı sıra muhteşem bir sahne gösterisi de sergileyecek. Sadece kulaklara değil gözlere de hitap edecek bu etkinlik kapsamında, festival dolayısıyla İstanbul'da bulunan Dünyanın en iyi Tango dansçılarının sahne performanslarını da izlemek mümkün olacak. Müzik ziyafeti ve unutulmaz dans gösterilerini bir arada izleyeceğiniz bu özel geceyi kaçırmayın.

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ORKESTRA ÜYELERİ

•Lucas Furno (violin)

•Juan Miguens (contrabajo)

•Hugo Hoffmann (piano)

•Mauticio Jost (bandoneon)

ORKESTRAYA EŞLİK EDECEK DANSÇILAR

•Javier Rodriguez & Fatima Vitale

•Sebastian Achaval & Roxana Suarez

•Facundo Pinero & Noelia Hurtado

•Sebastian Jimenez & Maria İnes Bogado

•Diego Ortega & Aldana Silveyra

•Ivan Terrazas & Sara Grdan

•Somer Surgıt & Jessica Stserbakova

•Utku Küley & İris Başak Doğdu