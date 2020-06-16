21 Haziran Güneş Tutulması

21 Haziran 2020'de Pazar günü sabah saatlerinde gerçekleşecek Yengeç burcundaki bu Güneş Tutulması ev, aile ve konuları ile beraber kadınları daha fazla ilgilendiren bir Güneş Tutulmasıdır.

Ayrıca Yengeç dünyamızın burcudur. Dolayısıyla dünyayı etkileyen bir tutulma olacaktır.

Duygularda baya bir dalgalanmalar söz konusu… Çünkü Ay duyguları temsil eder ve dolayısıyla bu da duygu odaklı bir Tutulma. Dişi bir enerjiye sahiptir. Bedenimizdeki sıvıları da yönetir.

Yüksek muhtemel Duygusal bir boşalım yaşayacağız. Kendinizi üzerinden yıllar geçmiş hatıraları deşerken bulabilirsiniz:) Ama şöyle bir iyiliği olabilir bunları temizlemek için ayrı bir şans verir. Ve bu boşalma ile artık o duyguları salıverebilirsiniz.

Duyguları şifalandırmak için idealdir. Meditasyon yapmak, dua etmek, kendimizi dinlemek, içsel çalışmalar yapmak için uygun vakitlerdir.

Anne ile ilgili konuları temsil ettiği için kapsamına giren tüm konularla ilişkilidir. Yani annenizle olan ilişkilerinizi şifalandırmak, kendi içinizde dişil enerjiyi şifalandırmak yâda anne olmak istiyorsanız bu gezegen enerjisinin saatlerinde çalışmalar yapmak uygundur.

Etkilenen Organlar: Mide, yumurtalık, rahim, memeler, lenf sistemi, göğüs kemiği. Bu organlar daha hassas olabilir.

Benim okunmasını önerdiğim esma:

Ya Vasi 137, Ömür uzunluğu, sağlık, rızık genişliği sağlar.

Eğer dişil enerji ya da kadınlarla, yada annelikle ilgili konuları şifalandırmak ise niyetiniz

Esması Ya Rahman Ya Rahim 556 adet okunur.

Tutulmalarla ilgili ilk yazımda bunun bir üçleme olacağını söylemiştim. İlki 5 Haziranda olmuştu. Şimdi 21 Haziran ikincisi ve üçüncüsü ise 5 Temmuzda.

İlki Yay burcunun verdiği gevşeklikle biraz rahatlamamızı sağlamıştı ama bu Güneş tutulması ve 5 Temmuz Oğlak burcundaki tekrar bir Ay tutulması ile beraber özgürlüğünüze bazı kısıtlamalar getirebilir. Hepimiz için hayatımızda ciddi değişimler getirebilir.

Bir Güneş tutulması daima yeni aydır. Ay Güneşin önüne geçerek ışığını kesiyor. Ancak bu halka şeklinde bir tutulma. Bu tür kısmi tutulmalarda, Ay'ın görünen çapı Güneş'ten daha küçüktür ve Güneş'in etrafında bir ışık halkası bırakır, bu nedenle Güneşin tamamı kararmayacaktır.

Bir Ay tutulması bazı şeyleri sonlandırırken, Güneş tutulması ise başlatır.

Yeni aylar yeni başlangıçları temsil eder deriz ya..

AY aceleci ve tez canlıdır. Yeni başlayan her işte sürat kazandırır.

Ancak bu tutulmaya birçok Gezegen retrosu eşlik ettiği için yeni bir şeye başlamak pek doğru olmayabilir.

Bu yüzden sadece dileklerimizi yazma çalışması yapabiliriz.

Sizlere daha önce bir dilek defteri oluşturmanızı söylemiştim, hatırlıyor musunuz?

İşte bu defterimize

“Şu an hayatım için istediğim 1şeyler” başlığı atın.

Ve altında listenizi oluşturmaya başlayın, İstediğiniz kadar ayrıntılı olabilirsiniz.

Bittiğinde aşağıdakileri sözleri söyleyin

“Allahım dileklerimi al ve onların gerçekleşmesini sağlamama yardım et. Beni en iyi ve en uygun eylemlere yönlendirin. Ve bu isteklerimin Hayatıma sadece neşe, refah, sağlık ve mutluluk getirmesine izin verin.

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim."

Br başka önereceğim çalışma su ile.

Suyun içindeki kristaller bilgiyi hafızasında tutuyor. Yani su sizin ona söylediğiniz şeyi alıyor kopyalıyor ve siz onu içtiğinizde hücrelerinize bunu bilgi olarak taşımış oluyorsunuz.

Önce bir bardak su alıyoruz. Niyetinizi bir kağıda yazıyorsunuz. Sonra niyetimizi önce suya okuyor sonrada yazdığımız kağıdı bardağın üzerine kapatıyoruz. Sabah kalktığımızda Teşekkür ve şükürle bu suyu içiyoruz.

Niyetimizi yazdığımız kağıdı bardağın dış yüzeyine yapıştırabiliriz de...

Yada sadece suyu karşımıza alıp niyetimizi suya bakarak söylüyor ve suya üflüyoruz.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)

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