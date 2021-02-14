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14.02.2021 - 17:12 |

Obezite Nedir, Tanımı Nasıl Yapılır? Obezite Hesaplama Nasıl Yapılır?

İnsanların hayatlarında hem fiziksel hem de psikolojik olarak bir hastalığa yakalandığı dönem olmaktadır. Bu dönemler kişileri her anlamda zorlayıcı dönemler olarak bilinir. Özellikle bazı hastalıklar vardır ki fiziksel bir hastalık olmasının yanı sıra psikolojik etkileri de bulunmaktadır. Bu psikolojik etkiler güçlü etkilerdir. Obezite nedir, tanımı nasıl yapılır? Obezite hesaplama nasıl yapılır? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.

Obezite Nedir, Tanımı Nasıl Yapılır? Obezite Hesaplama Nasıl Yapılır?
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Obezite kişinin normal olan ideal kilonun çok üstünde olması durumudur. Bu durum boy kilo endeksine göre hesaplanır. 

Obezite Nedir, Tanımı Nasıl Yapılır?

Obezite kişinin yağ miktarının normal düzeylerin üstüne çıkması halidir. Obezite bir hastalık türüdür. Obezite hastalığına sahip olan bireylere obez ismi verilir. Obezite de kişinin günlük harcadığı enerji aldığı enerjiden daha az bir durumda olmaktadır. Bu gibi durumların süreklilik arz etmesi sonucunda kişinin kilo alımı hızlanır ve sonuç olarak da kişi obezite hastalığına yakalanmış olur. Çağın en büyük sorunlarından birisidir. Obezite Dünya'da en sık rastlanılan ve görülen hastalık çeşitlerinden birisini teşkil eder. Dünya'nın tamamında oranı %80'lere kadar ulaşmaktadır. Bunun yanı sıra bu hastalık kişilerin vücut sistemlerine de zarar veren bir hastalık olmaktadır. Aynı zamanda başka hastalıkların da oluşumuna sebebiyet vermektedir.

Obezite Hesaplama Nasıl Yapılır?

Obezite bir hastalık çeşidini oluşturmaktadır. Bu hastalık kişilerin başka hastalıklara yakalanmasına da sebebiyet veren bir hastalıktır. Aynı zamanda bu hastalık kişinin yaşama refahını, yaşam konforunu da düşüren bir hastalık olarak bilinir. Obezite hesaplama vücut kitle endeksinin bulunması ile sonuca ulaştırılan bir değerdir. Bu değer kilo değerinin, boy değerinin karesinin bölümü ile bulunmaktadır. Çıkan değer eğer 50'nin üstünde ise kişi obez olarak görülür. Bu birey obezite hastalığına yakanlamış sayılmaktadır. 

Obezitenin Sebep Olduğu Hastalıklar

Obezite hastalığı beraberinde bazı hastalıklara da sebep olan bir hastalık olmaktadır. Bu hastalıklar çok çeşitlilik gösterir. Bu hastalıklar insülin direnci, şeker hastalığı, metabolik sendrom, safra kesesinde bazı hastalıkların oluşması, kan yağları değerinde yükselme yaşanması, koroner arter hastalığı, yüksek tansiyon oluşumu, karaciğerde yağlanma, felç, astım, aşırı kıllanma, ruhsal bazı sorunların yaşanması, kas ve iskelet sisteminde problemlerin, hastalıkların oluşması, topluma uyum sağlayamama, yeme bozukluğu yaşanması, gebelik sırasında bazı komplikasyonların yaşanması, uyku sorunları yaşanması, uyku apnesi sorunu, aşırı yemek yeme, gece yemek yeme isteği gibi hastalıklar bu hastalığın oluşturduğu bazı hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bu hastalıkların da ayrıca tedavi edilmesi gerekmektedir.

Obezite Belirtileri Nelerdir?

Obezite de diğer birçok hastalık gibi bazı belirtiler gösteren hastalıklardan birisini oluşturur. Bu hastalık derecesi kişi de bu belirtilerin de derecesi üstünde önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. Obezite hastalarında en sık görülen belirti karın bölgesinde yağ birikmesi sorunudur. Bunun yanı sıra birçok belirtisi varıdır. Bu hastalığa sahip olan kişi dış görünüşünden rahatsız olur, sosyal ilişki kuramaz. Fazla olan kilo kişi de nefes darlığına yol açar. Uyku problemleri başar. Uyuyamama, gece uykudan uyanma, çok fazla uyuma gibi farklı belirtiler gösterir. Ciltte bazı sıkıntıların oluşumuna yol açar. Ciltte sarkma olur. Bunun yanı sıra kişi bu hastalıkta bazı psikolojik sorunlar da yaşamaktadır.

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