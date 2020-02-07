Objektif olalım

Bugün ne yapılabilir? Bizi duygusal açıdan hassas kılan konular olmakla birlikte, bugün gerçekçi bir tavır sergilemek gerekebilir. Özellikle duygusal alanda, ailevi konularda kendimizi engellenmiş hissedebiliriz. Bu koşullar akşam saatlerinde daha belirgin olabiliriz. Olaylar ve kişiler karşısında aşırı duygusal tepkilerden kaçınalım. Bugün aynı zamanda geç saatlerde Koç burcuna ilerleyen Venüs, ilişkilerimizde daha bağımsız bir tutum arayabileceğimizi anlatıyor.

Nelerden kaçınmalı? Gün içinde aşkta ve ilişkilerde bizi kısıtlayan ya da kurban durumuna sokan bir durumla karşılaşabiliriz. Önyargılarımıza dikkat edelim. Kadınlarla ilgili bir konu da bizi daha çok uğraştırabilir. Akşam saatlerinde daha sabırlı olmalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Yönetici Önemli sonuçlar var. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.