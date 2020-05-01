Bugün ne yapılabilir? Yeni bir ay yeni istek ve hedeflere de işaret ediyor. Ay Aslan’da büyürken daha kararlı ve odaklıyız. Kişisel çatışmalara girmediğimiz sürece pek sıkıntı yok. Yaptığımız işe duygularımızı ve samimi enerjimizi koyabiliriz. Koşullar bizi test ediyor ancak bugün pek çok konuda engelleri aşabiliriz. Göstereceğimiz kararlılık ve yenilik isteği sayesinde kendimizi daha iyi hissedebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Öğle saatlerinde sohbetler ya da uyum yaratabileceğimiz, güzellikleri daha çok paylaşabileceğimiz imkanlar var. Yeni fikirlere de çok açığız ve içimizden geldiği gibi hareket etmek isteyebiliriz. Ancak akşam saatlerinde biraz daha dikkatli olalım. Evde ya da duygusal hayatımızı ilgilendiren konularda bizi huzursuz eden, aniden öfkelendiren koşullar olabilir. Bu saatlerde sakin kalalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Tavşan Yepyeni bir döngü başlamakta. Güne enerjisini getiren Tavşan ise aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz. İlişkilerimizde daha az önyargılı olmaya gayret etmeliyiz.