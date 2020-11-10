Bugün ne yapılabilir? Bugün bize ilham veren ya da hayallere götüren koşullar olsa da, elimizdeki işlere odaklanmak mümkün. Dikkat gerektiren şeyler içinde yeni durumlar var. Özellikle karşılıklı konularda, ilişkilerde karar vermeyi zorlaştıran bazı küçük krizler ya da değişiklikler gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde sorumlu davranmak ve engel yaratan durumlarda sakin olmak en iyisi.

Nelerden kaçınmalı? Yeteneklerimizi daha iyi değerlendirmeye, geliştirmeye bakalım. Özellikle iş odaklı ve sorumlu davranarak verimli olabiliriz. Akşam saatlerinde daha hızlı, hareketli saatler var. Zihinsel alanda yaratıcı olabiliriz. Endişelere değil daha somut konulara odaklanalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/ Gece Yeni bir döngü başlıyor. Maya takvimine göre bugün Gece, ya da Karanlık günündeyiz. Bu gün burcu duygusal güvenliğimize ait konuların, psikolojik temaların ağır basabileceğini anlatmakta. Derinliklere yönelme eğilimindeyiz.