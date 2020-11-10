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10.11.2020 - 00:00 |

Odaklıyız

Dikkat gerektiren şeyler içinde yeni durumlar var.

Odaklıyız
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Bugün ne yapılabilir? Bugün bize ilham veren ya da hayallere götüren koşullar olsa da, elimizdeki işlere odaklanmak mümkün. Dikkat gerektiren şeyler içinde yeni durumlar var. Özellikle karşılıklı konularda, ilişkilerde karar vermeyi zorlaştıran bazı küçük krizler ya da değişiklikler gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde sorumlu davranmak ve engel yaratan durumlarda sakin olmak en iyisi.

Nelerden kaçınmalı? Yeteneklerimizi daha iyi değerlendirmeye, geliştirmeye bakalım. Özellikle iş odaklı ve sorumlu davranarak verimli olabiliriz. Akşam saatlerinde daha hızlı, hareketli saatler var. Zihinsel alanda yaratıcı olabiliriz. Endişelere değil daha somut konulara odaklanalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/ Gece  Yeni bir döngü başlıyor. Maya takvimine göre bugün Gece, ya da Karanlık günündeyiz. Bu gün burcu duygusal güvenliğimize ait konuların, psikolojik temaların ağır basabileceğini anlatmakta. Derinliklere yönelme eğilimindeyiz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Beraber çalıştığınız kişiler ile iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Sağlığınızla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı etmemeniz gereken zamanlarda olabilirsiniz. Endişe duyduğunuz olayları abartmamaya özen göstermelisiniz. İşlerinizin yavaş ilerlemesinden kaynaklanan olumsuz koşullara karşı sakin olmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz uğraşlarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Riskli konulara eğiliminiz olabilir. Gün içinde çalışma hayatınızda aksamalar yaşayabilirsiniz. Karar vermek zorunda kalacağınız durumlar oluşabilir.Devamını Oku

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Bugün

Babanıza ait konular gündeminize gelebilir. Aile ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gündesiniz. Güven ihtiyacı içinde olacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Konular arasında denge sağlamanız gerekebilir. Uğraştığınız konularla ilgili sonuç elde etmekte zorlanabilirsiniz. İç sesinizi dinlerseniz olaylara karşı anlayış içinde olabileceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kardeşlerinizle ilgili konularda karar vermek durumunda kalacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki konuşmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızı yazılı haberleşme trafiği içinde geçirebilirsiniz. Kulağınıza dedikodular gelebilir. İlişkilerinizde yön bulmakta ve karar vermekte zorlanabilirsiniz. Kendinize yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

İşinizle ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Gün içinde ilerlemeyen işleriniz, sizi zor duruma sokabilir. Anlayış içinde olmaya özen göstermelisiniz. Maddi olaylarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gün sonunda olaylar askıda kalabilir. Akşam saatlerinde çıkabilecek çatışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konularda çabuk sonuçlar alamayabilirsiniz. İşlerinizin askıda kalacağı zamanlar var. Pratik çözümleriniz işe yaramayabilir. Anlayış içinde olmaya özen göstermelisiniz. İmaj değişikliğine karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. Sağlığınızla ilgili konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Elinizde olmayan nedenlerle ilgili kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınız denge arayışı içinde olabilir. Egonuz ile ilgili kabullenme yaşayabilirsiniz. Etrafınızdakilere fedakârlık yapacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili karar vermekte zorlanabilirsiniz. İşleriniz askıda kalabilir.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek ile ilgili beklentilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Ümit ettiğiniz şeylerde farkındalık içine girebilirsiniz. İş hayatınızda aksayan işlerinize karşı başkalarından destek alabilirsiniz.  Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İlişkilerde olası çatışmalarda karşınızdakini anlamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızda üstlerinizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Bazı konularda karar verme durumunda kalabilirsiniz. Aldığınız sorumlulukların farkında olacağınız bir gündesiniz. Yaşadığınız olaylarda olgunlaşma, tamamlanma içine girebilirsiniz. İlgilendiğiniz konular askıda kalabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Akademik konularla ilgili oluşumların içine girebilirsiniz. İnandıklarınızı daha baskın bir şekilde dile getirmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yolculuklara çıkabilir ve yeni konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gün içinde bazı konularda yön bulmakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi yoran ve yıpratan koşullar gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı para konuları konularında gelişme kaydedemeyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi etkileyebilir. Parasal açıdan değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde denge arayınız içinde olabilirsiniz. Bazı konularda karar verme sürecine girebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hayatınızdaki bazı konuları netleştirmekte zorlanabilirsiniz. Karşınızdan anlayış bekleyeceğiniz durumlar yaşanabilir. İş hayatınızda yönünüzü kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. İşlerinizin askıda kalması sizi daha da yorabilir. Akşam saatleri daha sakin geçebilir.Devamını Oku

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