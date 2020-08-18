Ofiste yeni dönemde alınması gereken önlemler

Tehlike halen devam ediyor

Salgın tehlikesinin halen devam ettiğini, vaka sayısıının arttığını kaydeden Dr. Songül Özer, “Pandemi sürecinin başında hangi uyarıları yaptıysak bu uyarılarımız hala geçerli. Belki sonbaharda da bu devam edebilir. Mutlaka her koşulda elimizi yıkayacağız. 1,5 – 2 metrelik mesafeyi korumaya kesinlikle dikkat edeceğiz ve mutlaka cerrahi maske takacağız. Cerrahi maskeleri 3-4 saatte bir mutlaka değiştireceğiz” dedi.

Masalar arasındaki mesafeye dikkat!

İş yerinde açık ofis bir arada oturma yerine masaların ayrılması gerektiğini kaydeden Dr. Songül Özer, “Her masanın arasında yaklaşık 2 metre mesafeli oturma düzeni olmalıdır. Bu mümkün değilse masalara önlü arkalı separatörler konulması ve çalışanın bu alanda çalışması gerekir” dedi.

Yemekhanede nasıl düzenleme yapılmalı?

Özellikle yemek saatlerinin önemli olduğunu, öğle yemeği saatlerinde personelin bir araya geldiğini hatırlatan Dr. Songül Özer, “Yemekhanelerdeki düzenleme çok önemli. Masa sayılarının azaltılmasını, mevcut masaların arasında mesafenin açılmasını tavsiye ediyoruz. Kafeteryada açık alanda bile olsa sandalye sayısı mutlaka azaltılmalı ve masaların arasındaki mesafe açılmalı. Farklı kişilerin aynı masayı kullanmaları gerekecekse aralarda bölmeler olmalı ya da çapraz şekilde oturma sistemleri geliştirilmeli. Ayrıca açık büfe yerine yemekhane personeli tarafından yemek servisi yapılmalı” diye konuştu.

Nemlendikçe maskenizi değiştirin

Yaz aylarında maske kullanımının zorlaştığını belirten Dr. Songül Özer, ısı ve sıcak nedeniyle nemlenen maskelerin de sık sık değiştirilmesi gerektiğini hatırlatarak “Nemlendiğini hissettiğiniz anda maskeyi değiştirmek gerekiyor. Çünkü nemlendiği anda yapısı bozulmuş demektir” uyarısında bulundu.

Ofisteki klimalar nasıl kullanılmalı?

Yaz aylarının tam ortasında olduğumuz bu günlerde klima kullanımında dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Songül Özer, “Mevsim itibariyle klima kullanımı kaçınılmaz. Ancak klima kullanmanın enfeksiyon açısından bazı kuralları var. Bunlara uymak gerekiyor. Klima ile bulaşabilen başta Lejyonella olmak üzere birçok başka bakteri var. Özellikle uzun süre kullanılmamış klimaların ilk kullanımlarından önce mutlaka yıllık bakımlarının yapılması gerekiyor. Yani içerisinde yuvalanmış olan, yuvalanma ihtimali olan bakterilerin uzaklaştırılmasını önemle tavsiye ediyoruz” dedi.

Dr. Songül Özer, “Uzun süre kullanılmayan bir klima, ilk defa kullanılacaksa açıldıktan sonraki ilk 10- 15 dakikalık zaman diliminde mutlaka camların ve kapıların açılarak havalandırma işleminin yapılması gerekir. Bu işlemden sonra camı ve kapıyı kapatarak klima çalıştırılmalıdır” uyarısında bulundu.