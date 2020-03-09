09.03.2020 - 14:57 |
Oğlak burcu aşk hayatı hakkında her şey
Astrolog Tuğba Karadayı oğlak burcu aşk hayatı hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Oğlak burcu aşk hayatında da kendi kişilik özelliklerini gösterir.
Oğlak burcu aşk hayatında sağlam ilişkiler yaşamak ister.
Ciddi ilişkilerin burcu olan oğlak burcu aşk hayatında da düzen ve istikrar ister.
Oğlak burcu aşk hayatında da soğuk ve mesafelidir. Ancak tüm bu tutumunun aksine oldukça sadık bir yapıya sahip olan oğlak burcu aşk hayatında kalıcılık arar.