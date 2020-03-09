Oğlak burcu aşk hayatı hakkında her şey

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün yakın çevrenizle ilgili değişikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli zamanlardasınız iletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ani çıkışlarınıza dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde yeni haberler alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda engellerle karşılaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler meydana gelebilir. İkili ilişkilerinizde çatışmalar olabilir. Sizde farkındalık yaratacak olaylar içinde kalabilirsiniz. Karşılaşacağınız kuralları kişisel yetenekleriniz ile aşabileceksiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekleri iyi değerlendirmeye çalışın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. İkili ilişkilerde hassasiyetler oluşabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için engeller oluşabilir. Akışta kalmanız gereken durumlar oluşabilir. Akşam saatlerinde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Karar almadan önce acele etmemeye özen gösterin. Farklı alternatifler oluşabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı engellerle karşılaşabilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar var. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar meydana gelebilir. Gizli kalan konulara karşı kendinizi savunmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sıkışmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün beklentilerinizle ilgili kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda engeller meydana gelebilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çatışmalar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde sorumluluklarınızda artış olabilir. Akışta kalın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iş hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. İkili ilişkilerinizde önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Net göremediğiniz olaylar keyfinizi kaçırabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde engellerle karşılaşabilirsiniz. Üstlerinizle olan ilişkiniz önem kazanabilir. Annenizle ilgili konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar var. Akşam saatlerinde önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yaşadığınız olaylarda bütünü görmek çok daha kolay olabilir. Yolculuklar planlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla iş yükleneceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Önünüze çıkan engeller keyfinizi kaçırabilir. İkili ilişkilerinizde karar vermek durumunda olacağınız konularla karşı karşıya kalabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün endişe duyduğunuz konular daha fazla sizi meşgul edebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Parasal konularda engellerle karşılaşabilirsiniz. Ortaklı konular duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşturabilir. Akşam saatlerinde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz. Sabırlı olmaya özen gösterin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ilgili konular sizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde bazı olayları daha iyi idrak edebilirsiniz. Çatışma içinde olabilirsiniz. Sorumluluk almanız gereken durumlar oluşabilir. Yaşadığınız olaylarda tamamlanmalar meydana gelebilir. Sizi uğraştırabilecek durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde huzursuz hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla plan program içinde olmak sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde öngörülü olmakta zorlanabilirsiniz. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha fazla önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde kurallar gündeme gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmaya çalışın. İlerleyen saatlerde net olmayan durumlar meydana gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku