Oğlak burcu kadını özellikleri nelerdir?

Oğlak burcu kadını ciddi bir yapıya sahiptir. Sorumluluk bilinci yüksek olan oğlak kadını bunu hem özel hem de iş hayatına yansıtır.

Oldukça çalışkan olan oğlak burcu kadını işinde yükselmeyi sever.

Oğlak burcu kadınları için öncülük etmek oldukça kolaydır. Onlar doğuştan lider olarak doğmuşlardır.

Toplumun saygısını kolay kazanan oğlak burcu kadını, duygularını açık açık yansıtmayı sevmez.