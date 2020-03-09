09.03.2020 - 15:08 |
Oğlak burcu olumsuz özellikleri nelerdir?
Oğlak burcu olumsuz yönlerini bilmek onunla olan ilişkinize yön vermeniz konusunda size oldukça yardımcı olacak. Astrolog Tuğba Karadayı oğlak burcu olumsuz yönleri hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Oğlak burcu olumsuz yönleri arasında en yaygın olanı oğlak burçlarının mesafeli yapısıdır.
Mesafeli yapısı yüzünden zaman zaman çevresi tarafından soğuk olarak nitelendirilen oğlak burçları duygularını belli etmekte çok başarılı değildir.
Oğlak burcu olumsuz yönleri arasında cimri olması da yer alır. Çok çalışkan olan bu burç, para harcamayı hiç sevmez. Oldukça tutumludur.