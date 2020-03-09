09.03.2020 - 15:01 |
Oğlak burcu sevdikleri nelerdir?
Oğlak burcu ile arkadaşlık kurmadan, ilişki yaşamadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı oğlak burcu sevdikleri hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Oğlak burcu sevdikleri arasında ciddiyet en başta yer alır. Hem aşk hem de iş hayatında ciddiyete oldukça önem veren oğlak burcu, sabitlik ve gücen arar.
Maddi güvenlik oğlak burçları için oldukça önemlidir.
Maddi güç ve güven oğlak burcu sevdikleri arasında yer alır.
Nostaljik dokulara sahip hatıralar, olaylar ya da güzel antikalar, oğlak burcunun ilgisini çeker. Eski dönemler ve nostaljik esintiler oğlak burcu sevdikleri arasında yer alır.