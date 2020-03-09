09.03.2020 - 15:04 |
Oğlak burcu sevmedikleri nelerdir?
Oğlak burcu ile arkadaşlık kurmadan, ilişki yaşamadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı oğlak burcu sevmedikleri hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Oğlak burcu sevmedikleri çoğu zaman kendi karakter özelliklerine karşı gelen faktörlerden oluşur. Örneğin; laubalilik, oğlak burcunun karakter yapısına uymayacağından oğlak burcu sevmedikleri arasında yer alır.
Oğlak burcu abartılı işler içinde bulunmayı sevmez.
Bu neden ile büyük organizasyonlar, abartılmış duygular ya da gereğinden fazla önem yüklenen konular oğlak burcu sevmedikleri arasında yer alır.
Oğlak burcu otoriter özellikler gösterse de, topluluktaki bir başka otoriter figür onu rahatsız edebilir.