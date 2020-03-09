09.03.2020 - 14:55 |
Oğlak burcu yükseleni özellikleri nelerdir?
Oğlak burcu yükseleni yöneticiliğinde olan kişilerin tüm özelliklerini Astrolog Tuğba Karadayı, PembeNar'a anlattı.
Oğlak burcu yükselenine sahip olan kişilerin sorumluluk bilinci oldukça gelişmiştir. Okul hayatlarından, iş hayatlarına kadar her zaman başarılı bir grafik çizen oğlak burcu yükselenler, oldukça çalışkandır.
Oğlak burcu yükseleni tutucu özellikler gösterir.
Geleneklerine oldukça bağlıdır.
Fazla harcamayı sevmeyen oğlak burcu yükselenler, hesaplama ve ekonomi konusunda başarılıdır.