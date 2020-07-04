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04.07.2020 - 00:00 |

Oğlak burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!

Oğlak burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor
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5 Temmuz Pazar günü Oğlak burcunda Ay tutulması var. Pazar ve haftanın ilk günlerinde bizi duygusal açıdan daha ciddi bir muhasebeye götüren koşullar içinde olabiliriz. Ailevi konularda, duygusal alanda kendimizi pek güvende hissedemiyor olabiliriz. Aynı zamanda ilişkilerimiz üzerinde de düşünme gereği olabilir. 8’i civarında daha sakin ve dengeli olmaya çalışalım. Bazı iletişim kazaları, yanlışlıklar yüzünden tartışmalar gündeme gelebilir. Önyargılı olmamak gerek. Bu dönemde anlaşılamamak ya da net bir iletişim kuramamanın getirdiği sıkıntılar yaşayabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

5 Temmuz Pazar

Bugün Oğlak burcundaki Ay tutulması özellikle ailevi konularda bazı sıkıntıları öne çıkarabilir.

6 Temmuz Pazartesi

Şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Sabah saatleri daha kasvetli geçebilir.

7 Temmuz Salı

Bugün kendinizi daha bağımsız şekilde ifade edebiliriz. Planlar değişiyor.

8 Temmuz Çarşamba

Gruplar ve arkadaşlıklar içinde daha çok şey yapabileceğimiz bir gündeyiz.

9 Temmuz Perşembe

Hayallere açığız ve yaratıcı konulara, sanatsal işlere zaman ayırabiliriz.

10 Temmuz Cuma

Tembellik etmemek gerekiyor. Sezgilerimiz pek çok şey söyleyebilir.

11 Temmuz Cumartesi

Günün ilk yarısında dağınıklıklar olsa bile, öğleden sonra çok daha fazla kararlılık ve eylem içerisinde olabiliriz.

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Bugün

Hafta sonu olmasında karşın bugün kendinizi daha sorumlu ve kararlı hissedebilirsiniz. Ancak aceleci davranmamak da fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün düşüncelerinizi gözden geçirmeniz ve bağlı olduğunuz alışkanlıklar üzerinde yeniden düşünmek faydalı olacak. Yeni şeyler öğrenmeye açık kalın.Devamını Oku

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Bugün

Kimi zaman angaryalar ya da beklenmedik sorumluluklar yüzünden kendinizi kriz içinde, zorda hissedebilirsiniz. Kendinize biraz daha yumuşak davranmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşinizle ya da ortaklı konular içinde düşünme gereği hissedebilirsiniz. Özellikle paylaşımlar içinde daha gerçekçi bir tavır içinde olmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün önceliklerinizi de iyi belirleyerek çok şey yapabilirsiniz. Ancak işler düşündüğünüzden biraz daha fazla zaman ve enerji gerektirebilir.Devamını Oku

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Bugün

Aşkta ve sevdiklerinizle ilgili konularda aşırı endişeli ya da kötümser olmamaya bakmalısınız. Kimi zaman zorluklardan güzel şeyler de çıkabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evde ya da ailevi bir konu gereği daha fazla çaba sarf etmek gerekebilir. Pek tembellik yapamayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kardeşler ya da yakın çevrenizde olanlarla daha fazla ilgilenme gereği duyabilirsiniz. Düşüncelerinizde daha yapıcı olmanız elinizde.Devamını Oku

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Bugün

Parasal konular üzerinde daha dikkatli düşünmek ve kimi zaman kötü senaryoları da hesaba katmak gerekebilir. Elinizdekileri daha iyi değerlendirmeye bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Ay burcunuzda ilerlerken şahsi alanda daha duyarlı ve etki altında kalabilirsiniz. Ailevi konular da sizi ciddi düşünmeye itebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün zamanınızı daha çok kendi özelinizde geçirebilir ya da psikolojik açıdan içe dönüş yaşayabilirsiniz. Bazı gizli konular da gündeme geliyor olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Arkadaşlar arasında sorumluluk almak ya da bazı hoşnutsuzlukları dile getirmek mümkün. Gelecek yönünde daha ciddi düşünebilirsiniz.Devamını Oku

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