Oğlak burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!
5 Temmuz Pazar günü Oğlak burcunda Ay tutulması var. Pazar ve haftanın ilk günlerinde bizi duygusal açıdan daha ciddi bir muhasebeye götüren koşullar içinde olabiliriz. Ailevi konularda, duygusal alanda kendimizi pek güvende hissedemiyor olabiliriz. Aynı zamanda ilişkilerimiz üzerinde de düşünme gereği olabilir. 8’i civarında daha sakin ve dengeli olmaya çalışalım. Bazı iletişim kazaları, yanlışlıklar yüzünden tartışmalar gündeme gelebilir. Önyargılı olmamak gerek. Bu dönemde anlaşılamamak ya da net bir iletişim kuramamanın getirdiği sıkıntılar yaşayabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
5 Temmuz Pazar
Bugün Oğlak burcundaki Ay tutulması özellikle ailevi konularda bazı sıkıntıları öne çıkarabilir.
6 Temmuz Pazartesi
Şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Sabah saatleri daha kasvetli geçebilir.
7 Temmuz Salı
Bugün kendinizi daha bağımsız şekilde ifade edebiliriz. Planlar değişiyor.
8 Temmuz Çarşamba
Gruplar ve arkadaşlıklar içinde daha çok şey yapabileceğimiz bir gündeyiz.
9 Temmuz Perşembe
Hayallere açığız ve yaratıcı konulara, sanatsal işlere zaman ayırabiliriz.
10 Temmuz Cuma
Tembellik etmemek gerekiyor. Sezgilerimiz pek çok şey söyleyebilir.
11 Temmuz Cumartesi
Günün ilk yarısında dağınıklıklar olsa bile, öğleden sonra çok daha fazla kararlılık ve eylem içerisinde olabiliriz.