Oğlak burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Hafta sonu olmasında karşın bugün kendinizi daha sorumlu ve kararlı hissedebilirsiniz. Ancak aceleci davranmamak da fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün düşüncelerinizi gözden geçirmeniz ve bağlı olduğunuz alışkanlıklar üzerinde yeniden düşünmek faydalı olacak. Yeni şeyler öğrenmeye açık kalın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kimi zaman angaryalar ya da beklenmedik sorumluluklar yüzünden kendinizi kriz içinde, zorda hissedebilirsiniz. Kendinize biraz daha yumuşak davranmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün eşinizle ya da ortaklı konular içinde düşünme gereği hissedebilirsiniz. Özellikle paylaşımlar içinde daha gerçekçi bir tavır içinde olmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün önceliklerinizi de iyi belirleyerek çok şey yapabilirsiniz. Ancak işler düşündüğünüzden biraz daha fazla zaman ve enerji gerektirebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Aşkta ve sevdiklerinizle ilgili konularda aşırı endişeli ya da kötümser olmamaya bakmalısınız. Kimi zaman zorluklardan güzel şeyler de çıkabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün evde ya da ailevi bir konu gereği daha fazla çaba sarf etmek gerekebilir. Pek tembellik yapamayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kardeşler ya da yakın çevrenizde olanlarla daha fazla ilgilenme gereği duyabilirsiniz. Düşüncelerinizde daha yapıcı olmanız elinizde.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Parasal konular üzerinde daha dikkatli düşünmek ve kimi zaman kötü senaryoları da hesaba katmak gerekebilir. Elinizdekileri daha iyi değerlendirmeye bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken şahsi alanda daha duyarlı ve etki altında kalabilirsiniz. Ailevi konular da sizi ciddi düşünmeye itebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün zamanınızı daha çok kendi özelinizde geçirebilir ya da psikolojik açıdan içe dönüş yaşayabilirsiniz. Bazı gizli konular da gündeme geliyor olabilir.Devamını Oku Devamını Oku