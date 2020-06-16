Öğle sonrası daha dikkatliyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün saat 12:35’e kadar, günün ilk yarısında Ay boşlukta ilerlerken daha karmaşık ama aceleci tavırlar içinde olabiliriz. Günün bu bölümünde daha dikkatli, biraz daha yavaş ve ölçülü olmaya gayret edelim. Elde olmayan durumlar da var. Özellikle öğle civarında duvara toslayabiliriz. Bazı engeller ve bizi zorunlu olarak yavaşlatan durumlar içinde olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Öğle sonrasında ise daha kontrollü ve gerçekçi olmaya başlıyoruz. Günün ikinci yarısında özellikle maddi konular yüzünden daha düşünceli olabiliriz. Bu saatlerde düşüncelerimizi somutlaştırmaya ve biraz daha net olmaya ihtiyacımız olacak. Toprakla, evle ilgili işler yüzünden bazı hoşnutsuzluklar da gündeme gelebilir. Daha fazla işbirliği içinde olalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Kamış Gerçeklere odaklanalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Bugün dikkatli yaklaşımlar içinde kalmalıyız. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz.