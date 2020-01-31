Öğle sonrası yorucu olabilir

Bugün ne yapılabilir? Günün ilk yarısında biraz daha planlı ve gerçekçi olmaya dikkat edelim. Ay Koç burcunda ilerlerken, aynı anda birden fazla işe başlayabiliriz. Ancak bazı engeller ya da kısıtlayıcı durumlar da gündeme gelebilir. Özellikle günün ikinci yarısında sabırlı olmayı gerektiren koşullar var. İşle ilgili konularda karışıklık ve dalgalanma söz konusu olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün biraz daha sabırlı ve sakin düşünmeye çalışalım. Konuşmalar, görüşmeler ve ziyaretler açısından hızlı bir gün olabilir. Ancak öğle sonrasında bizi huzursuz eden ya da endişe yaratabilecek sıkışıklıklar içinde olabiliriz. Neyse ki günün geç saatlerinde daha fazla sohbet ve yeni şeyler öğrenebileceğimiz fırsatlarımız da olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/ Baykuş Yeni bir döngü açılmakta. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar da var.