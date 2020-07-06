Öğleye kadar engeller olabilir

Bugün ne yapılabilir? Günün ilk yarısında Oğlak burcunda ilerleyen Ay kısıtlamalara ve bizi sabırlı olmaya zorlayan koşullara işaret ediyor. Özellikle öğle saatlerinde işle ilgili sorunlar ya da zorunlu değişiklikler içinde olabiliriz. Saat 13:08’den sonra Saka burcuna geçen Ay en azından daha kararlı ve net bir ortam sağlayabilir. Günün ikinci yarısında sosyal iletişime daha açık olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün iyimserliğimizi kaybetmemeye bakalım. Özellikle günün ilk yarısında daha kısıtlayıcı ve depresif olabilecek bir atmosfer var. Bu saatlerde yaşlılarla ilgili konular gündemimize gelebilir. Hareketlerimiz daha sınırlı olabilir. Akşam saatlerinde gelecek yönünde daha hayalci olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Jaguar İlişkilerimiz daha hassas olabilir. Bugün iletişim çok önemli. Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Mahremiyet ya da eve ait konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz.