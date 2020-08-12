Öğleye kadar yavaş

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün 16:45’e kadar Boğa burcunda boşlukta kalıyor. Bu saatlerde yavaş ilerleme, bekleme ve bazı değişiklikler nedeni ile istediğimiz gibi hareket edememe söz konusu olabilir. Böyle zamanlarda belirsizlikten, yavaşlıktan şikayet edebiliriz. Neyse ki akşam saatlerinde her şey biraz daha hızlı olacak. Karşılıklı konular, ilişkiler hızlanacak.

Nelerden kaçınmalı? Ay İkizler’de iken gündemimizde konuşmalar, ziyaretler ve merakımızı çeken konular artabilir. Aklımızı meşgul eden çok şey ve belki de çift durumlar yaratan koşullar var. Daha fazla görüşme yapmak, fikir almak faydalı olacak. Ancak bir yandan da özellikle istek ve arzularımızda daha yapıcı olmaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Süpürge daha fazla anlayış gerekiyor. Daha sıkı çalışıp başkalarına da yol gösterebileceğimiz imkanlar yaratabiliriz. Bugün empati kurmak ve yardım etmek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.