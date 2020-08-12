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HaberlerAstroloji Haberleri Öğleye kadar yavaş
12.08.2020 - 00:00 |

Öğleye kadar yavaş

Ay bugün 16:45’e kadar Boğa burcunda boşlukta kalıyor.

Öğleye kadar yavaş
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Bugün ne yapılabilir? Ay bugün 16:45’e kadar Boğa burcunda boşlukta kalıyor. Bu saatlerde yavaş ilerleme, bekleme ve bazı değişiklikler nedeni ile istediğimiz gibi hareket edememe söz konusu olabilir. Böyle zamanlarda belirsizlikten, yavaşlıktan şikayet edebiliriz. Neyse ki akşam saatlerinde her şey biraz daha hızlı olacak. Karşılıklı konular, ilişkiler hızlanacak.

Nelerden kaçınmalı? Ay İkizler’de iken gündemimizde konuşmalar, ziyaretler ve merakımızı çeken konular artabilir. Aklımızı meşgul eden çok şey ve belki de çift durumlar yaratan koşullar var. Daha fazla görüşme yapmak, fikir almak faydalı olacak. Ancak bir yandan da özellikle istek ve arzularımızda daha yapıcı olmaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Süpürge   daha fazla anlayış gerekiyor. Daha sıkı çalışıp başkalarına da yol gösterebileceğimiz imkanlar yaratabiliriz. Bugün empati kurmak ve yardım etmek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içinde fikirlerde abartı söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Gün ortasında iletişim yoğunluğunuz artabilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda getirecektir. Sabah saatlerinde ufak tefek şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde hareketli zamanlar sizi bekliyor. Zihinsel yoğunluğunuz sizi yorabilir. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın, hata yapma riskiniz çoğalabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellendiğinizi düşündüğünüz zamanlar olabilir. Öğleye doğru koşullar hareketlenecektir. İletişiminiz abartılı olabilir. Dengede kalmaya çalışın. Bedene ait konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıp yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız içsel süreçler, ruhsal gelişiminizi destekleyebilir. Sabah saatlerinde aksilikler olabilir. Gün içinde eğitimler organize edebilirsiniz. İş hayatınızda yapacağınız konuşmalar olabilir. İşlerinizi gün içinde bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde kafa karışıklığı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirmek size iyi gelecektir. Gün içinde abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.  İşten gelen destekler var. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal karmaşa içinde bulabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Toplum önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Davranışlarınızda abartıdan kaçınmalısınız. Gün içinde hareketli zamanlar olabilir. Yoğunluğunuz içinde annenizle ilgili konuları kaçırabilirsiniz. Sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaşacağınız zamanlar var. Gün içinde düşüncelerinizde olayları abartabilirsiniz. Hareketli yoğun bir gündeminiz olabilir. Akşam saatlerinde işleriniz istediği gibi ilerlemeyebilir. Kafa karışıklığından kaynaklı hatalara dikkat ediniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde bazı şansızlıklar, kontrolsüzlükler yaşayabilirsiniz. Gün içinde kriz yaratan koşullardan uzak durmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Parasal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı konular söz konusu. Hareketli ve yoğun bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yenilik arayacağınız zamanlar olabilir. Hobilerinizle uğraşabilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğun bir tempo içine gireceksiniz. Eğitimle ilgili konulara zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla birlikte sorumluluklarınızı yerine getirebilmek için günü planlayabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Zihinsel yoğunluğun fazla olduğu zamanlar söz konusu. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gündeminizi aşk hayatınız meşgul edebilir. Sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Gün içinde yoğun ve hareketli bir gündem sizi bekliyor olacak.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde küçük aksilikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu saatler geçirebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere doğru çekilebilirsiniz. Bazı konularda iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak yıpranmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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